Attenti alla fake news sui metodi per evitare il Coronavirus via email e whatsapp

Visti i tempi, le false notizie e le cattive informazioni sulla nuova epidemia di coronavirus sembrano uscire giorno dopo giorno. Un elenco di "metodi per evitare il virus" è diventato virale su Facebook, Twitter ed e-mail. Il messaggio afferma di arrivare direttamente dall'ospedale di Stanford ma è tutto falso. Ecco cosa recita.

"Anche se il virus entra in bocca, l'acqua potabile o altri liquidi li lavano attraverso la gola e nello stomaco. Una volta lì dentro, l'acido dello stomaco ucciderà tutto il virus", si legge. Loren Rauch, un medico del pronto soccorso di Los Angeles che ha conseguito un master in epidemiologia, ha dichiarato al periodico Mother Jones che questo consiglio è ovviamente "totalmente falso".

Un altro suggerimento del messaggio è quello di trattenere il respiro per 10 secondi. "Se lo fai con successo senza tossire, senza disagio, rigidità o senso di oppressione, ecc., Dimostra che non vi è fibrosi nei polmoni, in pratica indica nessuna infezione", si trova scritto sul falso messaggio. Sempre secondo la bufala, il virus "odia il Sole", non è resistente al calore e può essere "ucciso da una temperatura di soli 26/27 gradi". "Non credo che funzionerà", continua Rauch.

L'unico modo per fermare il diffondersi di queste false informazioni, qualora vengano ricevute, è quello di avvisare il mittente della falsità delle notizie. Le fonti di informazioni più affidabili sul coronavirus continuano a essere la guida dell'Organizzazione mondiale della sanità su COVID-19 o la pagina del coronavirus dei Centri per il controllo delle malattie. Purtroppo, metodi miracolosi per evitare il contagio non esistono, e quelli che ci sono li sappiamo ormai tutti: evitare di uscire di casa, lavarsi le mani spesso e non toccarsi la faccia con le mani sporche.