Attenti a Lenovo Legion Y90, c'è la conferma: 22 GB di RAM e 640 GB di archiviazione!

I numeri spaventosi per Lenovo Legion Y90 visti a gennaio sono stati quasi tutti appena confermati dallo stesso Product Director di Lenovo. Il produttore cinese legato a Motorola intende fare faville nel segmento degli smartphone da gaming con 22 GB di RAM e 640 GB di spazio di archiviazione!

Con due semplici screenshot pubblicati su Weibo, il Product Director di Lenovo ha mostrato nel dettaglio cosa sarà in grado di fare Legion Y90: la prima conferma che notiamo immediatamente tramite l’immagine in calce alla notizia è la vera presenza di 22 GB di RAM e 640 GB di memoria interna, cifre incredibili per un dispositivo mobile. Il traguardo viene raggiunto con memoria UFS 3.1 + SSD, per un totale di 512 GB effettivi con microSD aggiuntiva per 128 GB.

Attenzione, però, perché in realtà il dispositivo dovrebbe supportare fino a 2 TB aggiuntivi a causa della dotazione del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. La RAM, esattamente come l’archiviazione, vedrà in realtà 18 GB LPDDR5 integrati con 4 GB aggiuntivi ricavati dalla memoria interna.

Venendo al display, si parla di un pannello OLED con refresh rate di 144 Hz e frequenza di campionamento del tocco di 720 Hz, mentre la batteria sotto la scocca dovrebbe essere da 5.600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68W. Altri dettagli importanti sono i tasti presente sul retro, il supporto a Dolby Atmos e il raffreddamento migliorato, capace di portare il dispositivo a 19 gradi Celsius in fase di inutilizzo, perdendo solamente il 22% della batteria in oltre otto giorni – stando a quanto dichiarato dal dirigente Lenovo.

Insomma, lo smartphone da gaming Legion Y90 si prospetta una vera e propria “bestia” da tenere sott’occhio: arriverà in Occidente? Non è certo, ma non è una possibilità da escludere.

Nel frattempo, Motorola ha pubblicato il teaser dell’Edge 30 Pro per il mercato europeo.