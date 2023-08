Attenti a quei 4! Ecco cosa fare se avvistate questi pesci nel Mediterraneo

Sono arrivati nel Mediterraneo dal Canale di Suez quattro specie invasive che mettono a repentaglio l’ecosistema del nostro mare. Tra esse ci sono anche due specie potenzialmente pericolose per gli esseri umani.

Sono il pesce palla maculato, il pesce scorpione, il pesce coniglio scuro e il pesce coniglio striato, tutte avvistate per la prima volta nelle acque della Sicilia. Il motivo del loro arrivo è ancora una volta il cambiamento climatico, che permette a questi pesci tropicali di sopravvivere anche nei nostri mari, ormai sempre più caldi.

Tra le specie aliene bisogna stare particolarmente attenti al pesce scorpione e al pesce palla maculato. Il primo possiede dei lunghi aculei velenosi sulle pinne, la cui puntura può creare gravi danni a chi la subisce e in rari casi può anche essere letale. I ricercatori avvertono che il veleno si mantiene attivo anche uno o due giorni dopo la morte del pesce, perciò si sconsiglia di maneggiare anche esemplari morti. Il pesce palla maculato è tossico, tanto che il suo consumo può avere conseguenze mortali ed è dotato di quattro grossi denti con cui può infliggere morsi molto dolorosi.

Le quattro specie sono protagoniste della campagna "Attenti a quei 4", lanciata da ISPRA e CNR, mirata a istruire le persone a riconoscere questi pesci e a segnalarle alle autorità competenti. Come si legge nel comunicato "i ricercatori invitano chiunque abbia osservato o catturato uno di questi pesci in acque italiane ad inviare eventuali foto/video via WhatsApp al numero dedicato +320 4365210 o attraverso il gruppo Facebook Oddfish utilizzando l'hashtag: #Attenti4"