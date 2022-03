Attenzione agli attacchi hacker in Italia dalla Russia oggi 6 marzo 2022

Abbiamo già trattato su queste pagine le prime avvisaglie relative a possibili attacchi hacker legati all'Italia nella giornata del 6 marzo 2022, ma ora alcune fonti riportano ulteriori indiscrezioni relative alle minacce.

Più precisamente, nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2022, Rai News ha pubblicato un aggiornamento sulla questione, segnalando che il CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Italia ha lanciato un allarme relativo a possibili minacce informatiche su vasta scala, potenzialmente indirizzati anche verso il nostro Paese.

La provenienza? "Russia e Paesi orientali", stando a quando fatto trapelare da Rai News (che cita l'avviso del CSIRT, che per ora, stando anche a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, circola unicamente sui canali interni e non è disponibile sul portale ufficiale). Oltre a questo, nel comunicato si citerebbe che tutto ciò potrebbe avvenire "probabilmente in virtù degli aiuti umanitari che si stanno ponendo in essere".

Insomma, è bene prestare massima attenzione nella giornata del 6 marzo 2022. Voci di corridoio lasciano intendere che questi attacchi potrebbero essere mirati soprattutto verso gli obiettivi più sensibili: scendendo maggiormente nel dettaglio, Rai News cita aziende ospedaliere e sanitarie, ma Il Sole 24 Ore fa riferimento potenzialmente a tutta la catena dei riferimenti istituzionali (enti governativi e industriali).

In questo contesto, capite bene che è molto importante, non solamente nella giornata del 6 marzo 2022 ma soprattutto in quest'ultima, fare particolare attenzione a quanto si riceve tramite posta elettronica e metodi di comunicazioni vari, diffidando da strane richieste e altro. Inoltre, Rai News fa riferimento a possibili problematiche con antivirus e siti esposti verso l'esterno. Per il resto, consigliamo vivamente di dare un'occhiata alle indicazioni del CSIRT relative alla situazione in Ucraina, in cui ci sono maggiori indicazioni in merito alle protezioni relative agli asset informatici (i possibili rischi vanno chiaramente oltre alla posta elettronica).

La comunicazione del CSIRT avrebbe in ogni caso già raggiunto le strutture maggiormente a rischio, che starebbero adottando le dovute misure di sicurezza. Al netto di questo, era giusto analizzare la situazione, visti i tempi ristretti dell'avviso e considerando anche il fatto che gli hacker potrebbero cercare di sfruttare la giornata del 6 marzo 2022 per via della riduzione del personale che si registra solitamente di domenica.

Per il resto, potreste voler tenere monitorato il portale ufficiale del CSIRT (c'è anche una pagina legata alle segnalazioni), in cui sono presenti informazioni in merito ai rischi di sicurezza derivanti dalla situazione in Ucraina. Insomma, l'importante, oltre all'implementazione di tutti i sistemi di sicurezza del caso da parte delle entità a rischio, è prestare particolare attenzione a possibili tentativi malevoli. Questi ultimi potrebbero anche basarsi sul "fattore umano", mirando a convincere singole persone a fornire dati sensibili, quindi per evitare problematiche è importante che l'attenzione sia massima da parte di tutti.