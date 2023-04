Attenzione al falso messaggio PosteInfo sul fantomatico accesso da Lugano

Non è passato molto da quando abbiamo segnalato su queste pagine la truffa dell'indirizzo incompleto via SMS, circolata a ridosso di Pasqua 2023. Tuttavia, sembra che purtroppo, con l'avvicinarsi di un altro weekend, i malintenzionati stiano cercando di far circolare nuove truffe di questo tipo. Questa volta c'è di mezzo un falso SMS PosteInfo.

Come potete infatti vedere anche dallo screenshot presente in calce alla notizia, nella giornata del 14 aprile 2023 sono comparsi degli SMS che cercano di convincere gli ignari utenti del fatto che ci sarebbe un fantomatico collegamento all'app da Lugano. Attenzione: non c'è in realtà alcun tipo di dispositivo, dato che è tutto falso.

Non aprite dunque assolutamente il link nel caso vi sia arrivato questo SMS, ma anzi magari cancellate il messaggio. Tra i vari fattori che rappresentano dei "campanelli" in questo caso ci sono l'uso di un portale per "rendere il link più corto" che è già stato usato a più riprese dai malintenzionati e la solita fretta che si cerca di mettere in modo esagerato a chi riceve l'SMS.

Quello che si sta cercando di fare in questo caso è richiedere all'utente di "bloccare" il fantomatico tentato collegamento, che però semplicemente non è mai avvenuto. Non è ben chiaro cosa accada una volta premuto sul link, ma in linea generale usualmente questi collegamenti mirano a ottenere dati sensibili degli utenti. Insomma, prestate attenzione e state alla larga da questi SMS.

Tra l'altro, in questi casi anche una banale ricerca sul Web può consentirvi di fugare ogni dubbio. Infatti, al netto dell'assurdo contenuto del messaggio, esistono già diverse segnalazioni online relative al falso SMS PosteInfo che indica un fantomatico collegamento da Lugano. Basti vedere quanto riportato da Marco Camisani Calzolari ad aprile 2022. Insomma, un anno dopo i malintenzionati sembrano purtroppo essere "tornati alla carica". Per il resto, potreste voler consultare il portale ufficiale di Poste Italiane, dato che in quest'ultimo vengono forniti consigli in merito a come difendersi un po' da tutte le principali tipologie di truffe in cui è possibile imbattersi in questi contesti.