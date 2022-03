Attenzione al falso SMS del Gruppo ISP sul dispositivo non riconosciuto

Dopo avervi messo a conoscenza della truffa del falso SMS inviato a nome di PosteInfo, è purtroppo arrivato il momento di segnalare un'altra situazione simile. Questa volta i malintenzionati si stanno fingendo il Gruppo ISP.

In particolare, nella serata del 31 marzo 2022 sono arrivate diverse segnalazioni relative a un SMS che sta raggiungendo i dispositivi di alcuni utenti italiani. Nel messaggio coinvolto si legge: "ATTENZIONE! Un dispositivo non riconosciuto risulta collegato al suo conto Online. Se disconosce tale accesso segua la procedura al link". Non dovete assolutamente premere sul link, in quanto generalmente è mediante quest'ultimo che i malintenzionati mettono in atto la truffa.

Non ci è dato sapere cosa stiano cercando di fare i malintenzionati, forse ottenere dati bancari sensibili degli ignari utenti, ma quel che è certo è che l'SMS è falso e non proviene da Intesa Sanpaolo. Infatti, già in passato i malintenzionati hanno provato a mettere in atto campagne malevole simili, che generalmente sfruttano proprio il "metodo del link" e del presunto "accesso sconosciuto" per cercare di mettere fretta alle vittime. Inoltre, dovete sapere che il messaggio sta arrivando anche a utenti che non risultano essere clienti di Intesa Sanpaolo, giusto per intenderci.

Insomma, non premete sul link e state alla larga dal messaggio, in quanto non c'è alcun accesso anomalo. Ricordiamo che in questi casi, quando si ha un dubbio, è sempre bene non premere su alcun link, informandosi in merito alla natura del messaggio sul Web ed eventualmente con chi dovere.

Per il resto, rimanendo in tema di questioni a cui fare attenzione, di recente abbiamo segnalato su queste pagine anche la "novità" degli SMS truffa che arrivano dal vostro numero.