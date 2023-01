Attenzione, questa illusione ottica può esser risolta solo da veri esperti

Certo che queste illusioni ottiche hanno proprio stancato... No, fermi! Posate quei forconi, continueremo a pubblicare enigmi visivi all’infinito, li inventeremo anche qualora fosse necessario. Quella di oggi è una sfida relativamente semplice, per chi ormai ha l’occhio allenato come voi, mentre i dilettanti potrebbero avere qualche difficoltà.

L’account Instagram @lee_wagstaff diffonde sul web opere d’arte davvero particolari, si potrebbe dire senza remore che tutte le sue produzioni sono delle vere e proprio illusioni ottiche; tuttavia, per un motivo o per un altro, l’utente PinkVilla ha condiviso proprio l’immagine che vi proponiamo quest’oggi, la quale è diventata virale in rete, tant’è che il magazine Star afferma che solo una fetta di persone intelligentissime (e quando mai) riescono a vedere cosa si nasconde dietro la composizione.

Posteriormente a queste linee ondulate bianche e nere si cela qualcosa e tu hai solo 10 secondi per scoprire di cosa si tratta. Cosa ci fai ancora qui? Scendi giù e datti una mossa! Sei di ritorno perché speri di trovare un suggerimento? Allora apri bene le orecchie: se ti allontani un po’ dallo schermo dovresti esser in grado di vedere il volto di una…

