Quando manca l'attenzione succede una cosa molto negativa al nostro corpo

Nuovi studi inerenti la memoria stanno permettendo agli psicologi e ai neurobiologi di capire meglio come funziona la nostra mente, spesso vittima di malattie terribili di cui non si conoscono ancora le cure.

Proprio una di queste ultime ricerche, pubblicata dalla rivista eLife, si è concentrata sulla capacità del cervello di sviluppare una buona memoria a lungo termine, quella che ci permette di ricordare i giorni della nostra infanzia o le date del nostro compleanno o del giorno in cui ci siamo diplomati.

Questa memoria fa interagire diverse parti del cervello, ma in alcune persone risulta carente, per colpa di una carenza dell'attenzione patologica o per l'incapacità di ricreare nella mente delle immagini tramite il pensiero, condizione che gli scienziati hanno definito afantasia.

Chi è colpito da questo problema soffre di parecchi disturbi, come l'incapacità di ricordare quello che si ha appena visto o di mettere in correlazione varie scene, per comprendere una situazione o delineare anche la più semplice storia. Di solito chi soffre di afantasia non è neanche in grado di pensare a delle immagini con la propria immaginazione.

Gli autori dello studio hanno scoperto che questa malattia, descritta per la prima volta dal cugino di Darwin, Fransis Galton, nel 1880, è il frutto di una connettività anomala tra l'ippocampo e la corteccia visiva, che impedisce ai soggetti di avere un'attenzione prolungata, di visualizzare la propria immagine mentale e di pensare.

L'ippocampo non a caso è il centro di smistamento dei ricordi del nostro cervello, il settore in cui i ricordi futili vengono dimenticati, mentre i ricordi più importanti vengono assimilati e spediti nei centri a breve o a lungo termine.

Per capire quindi l'origine della memoria e le cause dell'afantasia, gli scienziati hanno utilizzato la risonanza magnetica su alcune persone afflitte da questa condizione, chiarendo che la ridotta connettività fra ippocampo e la corteccia visiva porta le persone a perdere la capacità di creare con la mente delle immagini, oltre che a ricordarsi gli eventi della propria vita.

"I nostri risultati indicano che le immagini mentali visive sono essenziali per una memoria a lungo termine sana e che questo tipo di funzione cognitiva è supportata dalla connessione funzionale tra l'ippocampo e la corteccia visuo-percettiva" hanno concluso gli autori dello studio nel loro articolo.

Grazie a questa scoperta, gli scienziati credono che si possano fare dei passi in avanti per l'ideazione di nuove cure contro l'Alzheimer (di cui esistono ben 5 varianti) e gli altri disturbi legati alla memoria. Tuttavia sono anche interessanti le sue applicazioni in campo evolutivo, educativo e neuro cognitivo, poiché sapere come si formano i ricordi a lungo temine potrebbe influenzare la ricerca pedagogica, psicologica e quella dedita a comprendere il percorso storico biologico che ha portato delle semplici scimmie a sviluppare la coscienza umana.

Gli scienziati temono al contempo che circa una persona su 50 sulla Terra sia affetta più o meno gravemente da afantasia, che può colpire il cervello anche a seguito di un piccolo ictus o alcuni interventi alla testa.

La memoria inoltre non è gestita solo dall'ippocampo, ma anche da altre aree del cervello e da alcune cellule, note come periciti.