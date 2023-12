C'è un grande problema con l'intelligenza artificiale se addestrata in modo errato

L’intelligenza artificiale è davvero sempre utile? Il dibattito è aperto, ma oggi vogliamo parlare di uno studio pubblicato dalla rivista Jama e condotto dall’Università americana del Michigan. Se addestrate su set di dati errati, le IA, daranno risultati errati, ed in campo medicale questo potrebbe significare la morte di molte persone.

Dopo aver ufficialmente appurato che l’IA non può brevettare le invenzioni, un team di ricercatori guidati da Sarah Jabbour si è concentrato prettamente su pazienti con insufficienza respiratoria acuta. Solitamente per darvi un’idea, l’accuratezza delle diagnosi effettuate dai medici si aggira intorno al 73%.

Sono stati reclutati quindi 457 partecipanti a cui è stato chiesto di effettuare una diagnosi con l’aiuto di un’AI. I risultati dimostrano come la loro precisione sia aumentata del 2,9%. Tutto bene quindi? Non proprio, i problemi sono iniziati poco tempo dopo.

In una seconda fase dell’esperimento infatti, gli autori dello studio hanno presentato agli specialisti anche dei sistemi intenzionalmente addestrati con dati errati per essere distorti nel loro funzionamento e fornire risultati errati: in questo caso, la precisione finale è diminuita dell’11,3%.

"I modelli di Intelligenza Artificiale sono vulnerabili a correlazioni e calcoli sbagliati trovati nei dati con cui vengono addestrati", afferma Jenna Wiens, co-autrice dello studio.

E' di questi giorni la notizia che l’intelligenza artificiale potrebbe predire il destino, qualcosa che in effetti fa spavento. Non va dimenticato però che si tratta di una tecnologia che se usata correttamente sarà in grado di aiutare milioni di persone in tutto il mondo. Allo stesso tempo però, non bisognerà mai abbassare la guardia.