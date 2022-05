Attenzione: leggere questo articolo ti farà inevitabilmente sbadigliare, prova tu stesso!

La semplice vista di un'altra persona che sbadiglia fa sì che molti di noi spalanchino la bocca. E non siamo soli: anche altri animali sociali, come scimpanzé e leoni, possono catturare i cosiddetti sbadigli contagiosi. È probabile che tutti i vertebrati sbadiglino spontaneamente per regolare i processi interni del corpo.

Lo sbadiglio probabilmente è nato con l'evoluzione dei pesci mascella circa 400 milioni di anni fa, afferma Andrew Gallup, un biologo evoluzionista presso l'Università di New York Polytechnic Institute che ha passato anni cercando di capire perché sbadigliamo. In un articolo pubblicato questo mese su Animal Behaviour, riporta alcune prove di come gli sbadigli contagiosi potrebbero essersi evoluti per tenerci al sicuro. The Science ha chiacchierato con Gallup sul motivo per cui sbadigliare è onnipresente e utile.

D: Innanzitutto, affrontiamo un mito di vecchia data: sbadigliare aumenta i livelli di ossigeno nel sangue?

R: No. Nonostante la convinzione continua, la ricerca ha esplicitamente testato tale ipotesi e i risultati hanno concluso che la respirazione e lo sbadiglio sono controllati da meccanismi diversi. Ad esempio, ci sono casi davvero interessanti di sbadiglio nei mammiferi marini, dove lo sbadiglio avviene mentre l'animale è immerso sott'acqua e quindi non respira.

D: Quindi cosa fa effettivamente sbadigliare al corpo?

R: Sbadigliare è un riflesso piuttosto complesso. Viene attivato in una varietà di contesti e cambiamenti neurofisiologici. Si verifica principalmente durante i periodi di cambiamento di stato, comunemente dopo le transizioni del sonno e della veglia. C'è un numero crescente di ricerche che suggerisce che lo sbadiglio è innescato dall'aumento della temperatura cerebrale. Ho condotto una serie di studi che lo testano su esseri umani, mammiferi animali e persino uccelli.

D: Cosa hanno mostrato quegli studi?

R: Questi studi dimostrano che possiamo manipolare in modo affidabile la frequenza di sbadiglio modificando la temperatura ambiente e la temperatura corporea dell'individuo. Nei ratti, abbiamo condotto studi che dimostrano che l'aumento della temperatura cerebrale innesca in modo affidabile lo sbadiglio, [e che lo sbadiglio è] seguito da una diminuzione della temperatura cerebrale.

D: Una delle cose più curiose dello sbadiglio è che può essere contagioso. Tutti gli animali sbadigliano in modo contagioso?

R: Finora abbiamo parlato di sbadigli spontanei, che sono guidati internamente, fisiologicamente. Sbadigli contagiosi sono provocati vedendo o sentendo sbadigli negli altri e [essi] sono stati documentati solo in specie altamente sociali, inclusi gli umani. C'è un'ampia variabilità in quella risposta tra gli individui. Alcuni sono molto suscettibili al contagio dello sbadiglio, mentre altri no.

D: Cosa spiega questa variabilità?

R: Alcuni studi suggeriscono che le differenze individuali nell'empatia possono contribuire a questa risposta. Se vediamo qualcuno sbadigliare, e questo innesca di riflesso la stessa risposta in noi, potrebbe essere una sorta di indicatore di base dell'elaborazione empatica. Tuttavia, altri studi non sono riusciti a dimostrare tale relazione. Sono del parere che le scienze siano ancora fuori strada.

D: Allora perché sbadigliamo quando vediamo qualcun altro che sbadiglia?

R: Gli sbadigli contagiosi potrebbero essersi evoluti per sincronizzare il comportamento di gruppo: gli sbadigli spesso si raggruppano in particolari momenti della giornata che coincidono con le transizioni e l'attività. L'anno scorso ho condotto uno studio che ha testato questo. Abbiamo mostrato alle persone una serie di immagini che includevano stimoli minacciosi - immagini di serpenti - e stimoli non minacciosi - immagini di rane - e cronometrato quanto velocemente potevano individuare quelle immagini dopo aver visto video di persone che sbadigliavano o muovevano la bocca in altri modi. Dopo aver visto altre persone sbadigliare, la loro capacità di identificare e rilevare i serpenti, gli stimoli minacciosi, è migliorata rapidamente.