Attenzione: a quanto pare le cucine a gas inquinano più del traffico in città

Secondo un nuovo studio condotto dal CLASP, ovvero il gruppo no profit per l’efficienza energetica, insieme dell’Organizzazione per la Ricerca Scientifica Applicata dei Paesi Bassi (TNO), le conseguenze portate dalle cucine a gas sono realmente preoccupanti.

Questa volta non si tratta di lasciare la cucina sporca e in disordine. Parliamo infatti di una ricerca che è stata condotta in 7 Paesi Europei, tra cui naturalmente l’Italia. Considerando che circa il 68% delle famiglie italiane cucina quotidianamente utilizzando il gas, questo report appare realmente allarmante.

Nel nostro Paese sono state coinvolte 40 famiglie selezionate da ogni parte d’Italia. Solo di 36 è stato però possibile raccoglierne i dati che si suddividono in: 31 con cucina a gas, 5 con cucina elettrica. I risultati parlano chiaro.

Tanto per cominciare, le cucine alimentate da gas possiedono una concentrazione di biossido di azoto (NO2) significativamente più alta nella cucina e nel soggiorno, rispetto alle famiglie che utilizzano apparecchi elettrici.

"Tramite lo studio sul campo in Italia abbiamo riscontrato che le famiglie che cucinano sul gas sono esposte a livelli di biossido di azoto nettamente più alti rispetto a quelle che cucinano sull’elettrico", ha affermato Sara Demartini, Project Manager di CLASP.

Inoltre, quasi tutte le case esaminate, hanno superato il valore di riferimento giornaliero diffuso dall’OMS per le polveri sottili (PM2,5). Ma a cosa è dovuto?

Principalmente tale valore non è legato alla tipologia di cucina, ma ad una mancata o scorretta ventilazione della stessa. Le polveri infatti dipendono direttamente dal cucinare.

Come se non bastasse, ben il 72% delle case con cucine a gas supera il valore di riferimento giornaliero dell’OMS di biossido di azoto. Nella (drammatica) classifica europea, l’Italia si trova poco dietro la Spagna (77%) e prima di Reno Unito (55%), Olanda (54%), Francia (53%), Romania (52%) e Slovacchia (44%).

Le conseguenze sfortunatamente, impattano significativamente sulla salute dei soggetti fragili e dei bambini. Il biossido di azoto penetra infatti nelle mucose delle vie respiratorie, causando dunque seri danni. Cosa fare dunque?

Ad esempio, suggeriscono gli autori stessi, bisogna sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze per la salute della cucina a gas, ed inoltre bisognerebbe creare un’etichetta energetica per gli apparecchi di cottura sia a gas che elettrici. Auspicandoci di non lasciare il gas acceso per cucinare il brodo perpetuo ed immortale, la strada appare ancora lunga.

"Facilitando la transizione alla cucina elettrica, possiamo aprire la strada a famiglie più sane, sicure e sostenibili" ha affermato Nicole Kearney, Direttore CLASP Europa.