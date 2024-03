Attenzione a questo ragno velenoso, potrebbe nascondersi nelle tue banane

Nell'ombra delle piantagioni sudamericane si aggira un predatore notturno, noto ragno delle banane, dal genere Phoneutria, famoso per essere tra i più letali del pianeta. Questi aracnidi, sono classificati come i ragni più velenosi al mondo.

Il loro habitat si estende nel nord del Sud America, soprattutto in Brasile, ma non è raro che viaggi accidentalmente verso lidi lontani, occulto tra casse di banane (che presto potrebbero estinguersi). Questi incidenti hanno talvolta provocato panico, confusione e perfino la chiusura temporanea di supermercati in vari angoli del globo.

Le dimensioni di questi ragni variano: alcuni esemplari possono raggiungere un'apertura delle zampe fino a 18 centimetri, dimostrando un'aggressività notevole. Invece di fuggire davanti al pericolo, si ergono sulle zampe posteriori, pronti alla difesa. Il morso del ragno delle banane è famoso per i sintomi insoliti che provoca negli umani: visione doppia, salivazione eccessiva, battiti cardiaci irregolari e priapismo, una dolorosa erezione prolungata.

Proprio quest'ultimo effetto ha suscitato l'interesse della ricerca medica come possibile trattamento per la disfunzione erettile. Nonostante il neurotossico PhTx3 nel loro veleno possa essere fatale entro 60 minuti, esiste un antiveleno efficace che, in generale, riesce a salvare le vittime. Studi recenti suggeriscono che l'evoluzione del veleno di questi ragni sia orientata alla predazione di vertebrati, spiegando così la sua elevata tossicità per l'uomo.

