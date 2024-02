Attenzione ai 'rilevatori di IA': al momento sono tutt'altro che perfetti

Si fa molto riferimento ai cosiddetti "rilevatori di IA" in questo periodo, anche per via del lancio dei primi servizi di questo tipo che offrono il supporto alla lingua italiana. Tuttavia, è ben noto che persino OpenAI ritenga inaffidabili tali strumenti, tanto da aver smesso di offrire un servizio simile. Insomma, funzionano?

La risposta non è scontata, anche se esistono ormai miriadi di servizi che promettono di rilevare se un testo è stato scritto dall'intelligenza artificiale, a partire, ad esempio, dal portale ZeroGPT. Quest'ultimo sembra essere uno dei più utilizzati, anche se è da lungo tempo che gli utenti indicano riscontri ben lontani dalla perfezione (basti vedere quanto indicato su Reddit).

Di recente abbiamo dunque provato a fare un test: far generare un testo in italiano al chatbot gratuito HuggingChat e sottoporlo a tre di questi "rilevatori di IA". Ebbene, nel caso del nuovo strumento NoPlagio (che offre alcune verifiche gratuite e arriva addirittura a promettere una "probabilità esatta del contenuto dell'IA" mediante un banner interno che rimanda alla versione Premium a pagamento), quest'ultimo ha indicato che si tratta "probabilmente" di un testo scritto dall'IA. Il succitato ZeroGPT, invece, ha rilevato che si tratta al 100% di un testo scritto dall'IA. Anche il sito Web Writer ha fatto riscontrare lo stesso risultato.

Fin qui potrebbe sembrare che questi strumenti siano tutto sommato precisi, ma purtroppo, è stato poi inserendo il testo inizialmente generato da HuggingChat in uno dei diffusi portali gratuiti che promettono di rendere l'IA "undetectable", andando essenzialmente a "parafrasare il testo", quindi questione di pochi secondi lato utente, che i risultati sono iniziati a cambiare drasticamente. Ad esempio, Writer ha fatto calare la percentuale al 30%, mentre ZeroGPT ha restituito un migliore 90,12%. Cosa succede con un ulteriore "Rephrase"? In questo caso, la percentuale sembra salire, anche se le variabili in gioco sono molte.

Per vederci più chiaro, abbiamo dunque inserito il testo già parafrasato in un altro servizio simile, ottenendo una percentuale dello 0% su ZeroGPT. Writer, invece, ha indicato ben più correttamente il testo come al 97% scritto da IA. Insomma, capite bene che questi servizi sono ancora soggetti a troppe variabili per poter essere ritenuti affidabili, come d'altronde rilevato di recente anche dal Corriere della Sera. Per intenderci, inserendo alcuni testi scritti da noi, alcune frasi sono state erratamente indicate come scritte dall'IA da questi strumenti.

Chiaramente queste prove non possono essere totalmente precise, ma capite bene che in questo contesto è giusto guardare con la dovuta diffidenza alle attuali promesse di questi servizi, che spesso dichiarano di risultare altamente affidabili nel riconoscimento di testi scritti dall'intelligenza artificiale. Insomma, meglio essere a conoscenza del fatto che, sperando in futuro la situazione risulti migliore, al giorno d'oggi questi tool risultano tutt'altro che perfetti.

Inoltre, come indicato in precedenza, va detto che purtroppo i tutorial relativi al bypass di questi sistemi si sprecano ormai online, quindi di fatto la battaglia all'uso improprio dell'intelligenza artificiale ha ancora molta strada da fare. Probabilmente ci vorrà, infatti, direttamente l'intervento delle grandi aziende del settore come OpenAI per venirne a capo, ma per il momento, come indicato anche da Gold Penguin, in questo 2024 i falsi positivi sono ancora ben presenti (per quanto gli strumenti coinvolti si siano evoluti rispetto alle prime versioni).