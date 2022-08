Attenzione alle telefonate squillo con prefisso estero: non rispondete!

Siete appena arrivati a casa da una stressante giornata di lavoro e l'unica cosa che avete voglia di fare è mettervi sul divano e guardare qualche film o serie TV. Tuttavia, è proprio in quel momento che vi squilla il cellulare: è una rapida chiamata da un numero con prefisso estero. Non rispondete: si tratta di una truffa.

Lo scenario che abbiamo descritto non è infatti inusuale per gli utenti italiani, considerando il fatto che si tratta proprio di una strategia messa in atto da malintenzionati e svelata dalla Polizia Postale ormai da lungo tempo. Infatti, come spiegato nel 2015 sul profilo Facebook Agente Lisa e come riportato dalla stampa nel corso degli anni (ad esempio, Il Mattino nel 2019) bisogna prestare molta attenzione a questo tipo di "telefonate squillo".

Generalmente l'obiettivo dei truffatori è quello di farsi richiamare, in quanto si fa riferimento a una linea a pagamento. In parole povere, i malintenzionati cercano di prosciugare il credito telefonico delle vittime in questo modo, dunque non bisogna richiamare. Tra i prefissi coinvolti nella truffa troviamo +373 (Moldavia), +216 (Tunisia), +678 (Vanuatu, Sud Pacifico), +383 (Kosovo), +375 (Bielorussia), +371 (Lettonia), + 44 (Gran Bretagna) e + 255 (Tanzania). Potrebbe però capitarvi di ricevere chiamate anche da altri prefissi esteri non presenti in questa lista.

Avevamo già messo in guardia su queste pagine dal fenomeno delle ping call, ma era giusto tornare sull'argomento per via del fatto che di recente alcuni utenti italiani hanno visto un "ritorno" di questo tipo di truffa. In ogni caso, già nel 2015 si spiegava che "le chiamate arrivano in genere di sera, tra le 18:30 e le 20:30 quando la maggior parte delle persone è più libera dal lavoro e più propensa a richiamare. Che è la cosa da evitare assolutamente".