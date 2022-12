Attenzione ai termini, non tutto ciò che chiamiamo IA è intelligenza artificiale

Ultimamente sentiamo praticamente ovunque parlare di intelligenza artificiale. Da ChatGPT, che riesce a creare qualsiasi testo, a Midjourney capace di creare qualsiasi opera d'arte. Attenzione ai termini, però, perché per qualificarsi come AI, un sistema deve mostrare un certo livello di apprendimento e adattamento.

L'intelligenza artificiale è ampiamente definita in due categorie: intelligenza artificiale ristretta (ANI) e intelligenza artificiale generale (AGI). Oggi l'AGI non esiste. La maggior parte di ciò che definiamo come IA ha in realtà un'intelligenza ristretta, ed è stata creata 'solo' come particolare sistema che risolve un problema.

Uno di questi software AGI funzionerebbe come gli umani... per questo ancora non ne abbiamo visto traccia, nonostante le reti neurali e "deep learning" stiano cercando di ricreare i processi che avvengono nel cervello. Le reti neurali non sono l'unico approccio all'IA. Un altro campo di spicco nella ricerca sull'intelligenza artificiale è l'IA simbolica, dove questi algoritmi si basano su regole e conoscenze simili al processo umano.

L'intelligenza artificiale simbolica ha lo scopo di produrre un'intelligenza generale, simile a quella umana in una macchina, invece di cercare una soluzione a dei problemi secondari specifici come fanno tutti i software di oggi. Questo tipo di ricerca è ora studiata nel sottocampo dell'intelligenza artificiale generale, ma come sempre i progressi vanno di pari passo con lo sviluppo tecnologico.

Proprio per questo nei prossimi anni ne vedremo delle belle: noi siamo sicuri, e voi?