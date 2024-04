Attenzione alla truffa dei buoni SHEIN in Italia: cos'è e come difendersi

Se pensate che la truffa telefonica del civico incompleto sia l'unica a circolare nel periodo di Pasqua in Italia, vi sbagliate. Purtroppo, infatti, è tornata in modo importante la truffa dei buoni SHEIN.

Qualcuno tra di voi potrebbe ricordarsi del fatto che SHEIN Italy aveva già messo in guardia dal diffondersi di quest'ultima nel corso del 2023. "Avvertimento sulla truffa di carte regalo false in circolazione sui social", si leggeva in un post datato 23 giugno. Adesso, però, a marzo/aprile 2024 sono tornate a moltiplicarsi le segnalazioni.

Tramite social, e-mail e catene di WhatsApp sono infatti tornati a circolare messaggi truffa che cercando di sfruttare, immancabilmente senza consenso, la notorietà della popolare piattaforma di fast fashion. L'obiettivo dei malintenzionati è quello di rubare dati sensibili alle ignare vittime, motivo per cui è bene prestare attenzione a questo tipo di situazioni.

Come si presenta la truffa? La più recente iterazione promette buoni dal valore di 20, 300 o persino 500 euro. Qualunque sia il mezzo tramite cui si riceve il messaggio, quest'ultimo contiene un link malevolo, che è importante non premere, dato che reindirizza a un sito Web falso che cerca di imitare quello reale della piattaforma SHEIN. È in questo contesto che entra in gioco un concorso fasullo, che richiederà poi alla vittima di inserire dati sensibili per ricevere un presunto premio (peccato che quest'ultimo non esista).

Evitare assolutamente di inserire dati della carta di credito in questo scenario rappresenta una prima importante precauzione da prendere. Per il resto, è la stessa SHEIN Italy a spiegare che non vengono mai richiesti pagamenti tramite un'app di pagamento mobile. Si consiglia inoltre di verificare l'identità del mittente, dato che SHEIN è solita contattare solamente tramite account ufficiali come quelli legati ai domini e-mail @shein.com o @sheingroup.com. Nel caso di dubbi, potete contattare il servizio clienti di SHEIN per ulteriori dettagli.



Rimanendo in questo ambito, ricordiamo che su queste pagine potete trovare un approfondimento generale su come riconoscere una truffa telefonica.

