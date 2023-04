Attenzione alla truffa dell'indirizzo incompleto: l'SMS da evitare a Pasqua

Nei periodi festivi le persone potrebbero essere un po' "distratte", magari perché finalmente si stanno concedendo un po' di meritato relax. Purtroppo, però, i malintenzionati non sembrano mollare mai la presa, quindi è sempre bene mantenere alta l'attenzione, anche in una giornata come Pasqua, evitando di mettere in atto operazioni affrettate.

A tal proposito, nel periodo di Pasqua 2023 sono purtroppo iniziati a circolare degli SMS come quello che potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia. In quest'ultimo si legge che ci sarebbe un fantomatico pacco in attesa, ma che non sarebbe possibile consegnare quest'ultimo per via di un presunto indirizzo incompleto.

Tutto falso. I malintenzionati cercano poi, sulla base di queste premesse, di far premere all'ignaro utente un link ridotto (un segnale che può far accendere un primo "campanello"), chiedendo anche di inviare nuovamente l'indirizzo. Non premete assolutamente sul link, in quanto di mezzo possono esserci chissà quali operazioni malevole.

Non è in realtà chiaro a cosa succeda effettivamente, ma, come riportato anche da Canale Dieci, il portale utilizzato per "rendere più corto" il link è già stato sfruttato in passato da malintenzionati per mettere in atto operazioni che miravano ai dati sensibili degli utenti, dunque è bene prendere le dovute precauzioni, visto anche il momento in cui stanno arrivando questi SMS (che non sembra essere per nulla casuale).

Da notare poi l'assenza degli accenti nel messaggio, altra questione che potrebbe far accendere un "campanello". Insomma, è bene evitare di premere sul link negli SMS di questo tipo, andando anche magari a cancellarli e lasciando perdere la richiesta del fantomatico "indirizzo completo" (anche perché non si capisce bene per cosa, considerando che l'SMS arriva da quelli che sembrano essere normali numeri di cellulare).

In ogni caso, le truffe di questo tipo non sono una novità. A tal proposito, potreste voler consultare il portale ufficiale della Polizia Postale, che a fine 2022 ha rilasciato dei consigli per evitare di finire vittime del tutto. A tal proposito, viene consigliato di non inserire mai dati personali e bancari in questi contesti e soprattutto, se siete in attesa di consegne, verificare lo stato delle spedizioni solamente dai portali ufficiali da cui avete ordinato. Sembra tra l'altro che i malintenzionati stiano cercando di usare molteplici varianti di SMS, quindi quella che si sta vedendo a Pasqua 2023 è probabilmente solamente una delle tante. Insomma, fate attenzione.