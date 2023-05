Attenzione alle truffe su WhatsApp, a questo ingegnere è costata cara!

Se Elon Musk ritiene WhatsApp inaffidabile avrà le sue ragioni, così come l'ingegnere di cui vi parleremo oggi, che ha pagato un prezzo salatissimo per una leggerezza che avrebbe potuto colpire davvero chiunque.

Partiamo dal principio: quanto sareste disposti a pagare per diventare ricchi?

Non sappiamo se per l'ingegnere e per sua moglie si tratti dei risparmi di una vita, ma per qualcuno 51.000 dollari potrebbero fare la differenza.

OK, ma adesso torniamo a noi: secondo la ricostruzione, la vittima avrebbe ricevuto un messaggio su WhatsApp in cui gli venivano promessi interessi molto interessanti per i suoi investimenti.

A quel punto l'uomo avrebbe deciso di accettare e sarebbe stato personalmente invitato da uno dei malintenzionati in un gruppo Telegram in cui il resto del "supporto" tecnico lo avrebbe guidato sempre più all'interno della truffa, portandolo a investire 4.2 milioni di rupie indiane, circa 51.000 dollari.

A transazione confermata, uno dei membri della squadra gli avrebbe poi comunicato di aver ottenuto la bellezza di 6,9 milioni di rupie più interessi, oltre 80.000 dollari, ma che per poterli ritirare avrebbe dovuto versare altre 11.000 rupie sul conto dei truffatori.

A quest'ultima richiesta è scattata automaticamente la denuncia da parte dell'uomo, che tuttavia difficilmente potrà rivedere i propri risparmi.

La morale di questa storia è quella di diffidare sempre, soprattutto di numeri sconosciuti e per particolari richieste o promesse, ricevute su WhatsApp o su altri sistemi di messaggistica, SMS inclusi ma anche per voce, come vi abbiamo raccontato parlandovi del ritorno della truffa telefonica del "sì".

Le Poste non vi chiederanno mai dati personali per messaggio e così anche la vostra Banca: se ricevete messaggi con richieste di questo tipo, la prima cosa da fare è telefonare al vostro referente di fiducia Se, invece, qualcuno dovesse proporvi profitti milionari, ricordate che il denaro non cade dal cielo e che se fosse vero certamente sarebbero loro i primi a investire in quel progetto.