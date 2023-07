Attenzione a usare le emoji: agricoltore si è trovato un contratto firmato

Se con la storia dell'avvocato "ingannato" da ChatGPT nel citare vecchi casi pensavate di averle sentite tutte, aspettate di leggere la sfortunata, assurda storia, costata cara a un agricoltore canadese.

Al centro della questione ci sarebbe una particolare emoji, quella del pollice in su, nell'immaginario collettivo intesa come segno di approvazione.

Proprio su questo suo significato si basa la storia costata 82.000 dollari di multe a un agricoltore, che avrebbe in questo modo "firmato" un contratto, come stabilità dalla Court of King's Bench di Saskatchewan. Il grossista canadese Kent Mickleborough, a marzo 2021, contattò diversi agricoltori della zona per acquistare link al prezzo di 17 dollari canadesi per staio. L'agricoltore Chris Achter in prima battuta decise di accettare e, in conversazione privata, Mickleborough gli avrebbe inviato il contratto da firmare. A quel punto, Achter si sarebbe limitato a inviare un pollice in su, senza ulteriore seguito e senza mai inviare, ovviamente, il materiale.

Mickleborough, successivamente, decise di portare Achter in tribunale. La cosa forse più assurda di tutte è che il giudice Timothy Keene ha deciso di dare ragione al grossista, affermando che in quelle circostanze il pollice in su poteva essere assimilato all'accettazione di un contratto.

Non è bastata la difesa dell'agricoltore, secondo cui quello era solo un segno di assenso per la ricezione del documento da firmare, per quanto più che accettabile come motivazione. Insomma, se siete in Canada fate attenzione alle faccine: potrebbe costarvi 82.000 dollari di multa!

