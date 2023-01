iPhone 4 prende fuoco mentre è in carica: il video ripreso da FOX6

Vi ricordate il vecchio caso dei Galaxy Note 7 di Samsung, sostituiti in massa per il rischio di auto-combustione? Ecco, pare che un problema simile abbia colpito un altro smartphone molto amato, ovvero il vecchio iPhone 4 di Apple. Fortunatamente, in questo caso non sembra che il problema sia sistemico, ma legato ad un solo device.

La storia è stata riportata da PhoneArena e da FOX 6 News, che ha anche pubblicato un video dell'iPhone 4 che prende fuoco spontaneamente sul suo canale YouTube. Potete dare un'occhiata alla clip, della durata di meno di un minuto, in cima a questa notizia.

Protagonisti della vicenda sono Brian e Jennifer Leisgang, due cittadini dell'Ohio, che hanno anche fornito le riprese, provenienti da una fotocamera interna di sorveglianza, alla stampa. La coppia ha lasciato in carica il telefono per una notte sul piano della cucina di casa: sembra che, ad un certo punto, la batteria dello smartphone sia scoppiata e le fiamme siano divampate attorno al corpo del device.

Fortunatamente, nessuno si è fatto male a causa del piccolo incendio, che non si è espanso al resto della casa e che si è spento rapidamente. I Leisgang affermano che "i nostri figli hanno caricato il nostro vecchio iPhone 4 con un caricatore Apple. Lo smartphone ha preso fuoco sul piano della cucina mentre stavamo dormendo. Fortunatamente, avevamo pulito il piano poche ore prima: solitamente, su di esso si trovano libri di scuola e quaderni, che avrebbero potuto prendere fuoco a loro volta ed estendere l'incendio".

I coniugi hanno poi aggiunto che "vi erano piccoli pezzi dello smartphone e fuliggine nera su tutto il piano, che abbiamo scoperto quando ci siamo svegliati la mattina dopo. Abbiamo condiviso la nostra storia nella speranza di evitare che lo stesso accada a qualcun altro".

In questo caso, pare che il problema risieda nelle batterie agli ioni di litio, che con il tempo possono gonfiarsi a causa del rilascio di gas e surriscaldarsi quando vengono poste in carica. D'altro canto, l'iPhone 4 è ormai un telefono vecchio di dieci anni: con un device così antiquato (e probabilmente rimasto spento in un cassetto per anni), la probabilità di guasti alla batteria aumenta esponenzialmente.