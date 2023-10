Stiamo per atterrare su un asteroide fatto di metallo per la prima volta

Si chiama Psyche e lo conosciamo da quasi due secoli, ma solo in tempi recenti abbiamo scoperto l'importanza di esplorare questo notevole asteroide. La NASA si sta infatti preparando per lanciare la sonda omonima questa settimana, la quale viaggerà per 3,5 miliardi di chilometri prima di raggiungere l'obiettivo.

Gli scienziati ritengono che l'asteroide potrebbe essere composto fino al 60% da metalli di vario tipo, mentre per il restante da silicati.

Si tratta di una concentrazione decisamente inusuale, tanto che all'inizio pensavano si trattasse del nucleo completamente metallico di un piccolo pianeta distrutto dalle collisioni spaziali. La sua origine però potrebbe essere persino più complessa di così e l'unico modo per saperlo sarà inviare una sonda sul posto. La missione Pysche partirà a bordo di un Falcon Heavy di SpaceX, il 12 ottobre alle 16:16 (ora italiana), come possiamo anche leggere sul sito del JPL-NASA.

La sonda è grande quanto un piccolo furgoncino, e passerà vicino Marte nel 2026. Il pianeta rosso fornirà una spinta gravitazionale, portando la navicella verso la cosiddetta fascia principale degli asteroidi, dove risiede il corpo celeste.

Infine la sonda raggiungerà l'obiettivo nel giugno 2029, cominciando la ricerca scientifica un mese più tardi. La missione durerà circa 2 anni, durante i quali saranno raccolte numerose immagini, eseguite mappature e analizzata la chimica di cui è composto l'asteroide Psyche. Insomma, una prospettiva entusiasmante e unica del suo genere che segnerà un altro successo della NASA, dopo aver scoperto cos'è successo all'asteroide deviato quasi un anno fa.