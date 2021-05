Atteso per oggi il quinto volo di Ingenuity: sarà un 'viaggio di sola andata'

Ingenuity si è dimostrato un velivolo di eccezionale importanza: nonostante non superi i 49 centimetri di altezza è stato capace di inaugurare un nuovo tipo di esplorazione marziana. Entro stasera la NASA farà effettuare al drone il suo quinto volo, facendo qualcosa di mai tentato prima.

Come vi abbiamo detto di recente, Ingenuity ha ricevuto il via libera per entrare nella fase estesa della sua missione, ma questo potrà avvenire solamente dopo che il quinto e il sesto volo verranno portati a termine, e con successo.

Proprio oggi gli ingegneri NASA e JPL tenteranno il quinto volo, presumibilmente intorno alle ore 21:30 del fuso orario italiano. I dati arriveranno invece in nottata, intorno alle ore 01:30. Come si legge anche sul sito ufficiale della missione Mars 2020, questo volo sarà diverso da tutti gli altri.

La principale differenza è che Ingenuity - questa volta - non tornerà indietro, e andrà a posizionarsi in un nuovo campo di atterraggio, allontanandosi dal rover Perseverance. I due veicoli, ovviamente, rimarranno sempre a distanza di collegamento, in quanto il drone non possiede strumenti per comunicare direttamente con la Terra, quindi deve usare Perseverance come ripetitore. Tuttavia, è la prima volta che l'elicottero non eseguirà la manovra per tornare alla "base".

Ma c'è dell'altro: se tutto andrà bene Ingenuity raggiungerà un record di quota mai tentato prima (nemmeno nelle simulazioni), arrivando a toccare i 10 metri di altitudine. Da quell'altezza, verranno scattate delle foto per riprendere quanto più possibile l'area. Sarà la prima volta che l'elicottero eseguirà un volo di sola andata, della durata stimata di circa 110 secondi.

Scindere il legame tra il rover e il drone è fondamentale per le fasi successive della missione: gli ingegneri sperano di dimostrare che Ingenuity possa fornire un supporto concreto alla missione scientifica di Perseverance, magari osservando per lui in anticipo il terreno in maniera indipendente, facendo scegliere poi al controllo da Terra il percorso migliore.

Se tutto andrà bene, il dinamico duo si riavvicinerà solo di tanto in tanto, ovvero quando il rover avanzerà verso le sue varie tappe nel Cratere Jezero. Qui una foto di Perseverance come non lo abbiamo mai visto.