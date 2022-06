Riesci a trovare il topolino in questa illusione ottica? Davvero pochi ci riescono

Se riesci a individuare il topo in questa illusione ottica in meno di un minuto, potresti rientrare in quella piccola percentuale di persone che hanno una supervista da rapace. Se ti piacciono queste immagini dove bisogna aguzzare la vista, dai un’occhiata all'illusione ottica del caffè.

Creata dall'autore-artista ungherese Gergely Dudás, l’illustrazione "Cerca e Trova" raffigura un labirinto di funghi colorati con un minuscolo topo che si nasconde proprio dietro uno dei cugini di Toad.

Secondo quanto riferito, alcuni risolutori di puzzle con l’occhio d’aquila (non quello di Assassin’s Creed) hanno individuato il capo del roditore in 20 secondi. Altri, tuttavia, sono rimasti perplessi da questo labirinto di funghi.

Certo, illusioni ottiche come questa sono spesso solo un diversivo divertente, ma hanno anche un valore reale per gli scienziati. Secondo quanto riferito, questi rompicapi aiutano i ricercatori a fare luce sulle macchinazioni interiori della mente umana e su come reagisce a ciò che lo circonda.

Se stai ancora lottando per intravedere questo simpatico amico, dirigi la tua attenzione sul lato sinistro dell'immagine. Circa a metà, vedrai le orecchie e gli occhi del topo bianco che spuntano da dietro un fungo arancione.

Sei riuscito ora a vederlo?

Coloro che vivono per l'emozione di risolvere un'illusione ottica potrebbero cimentarsi nello scovare la tigre nascosta in questa immagine.