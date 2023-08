Attivare la modalità gaming su Windows 11? Sì: è integrata

Dopo avervi indicato come attivare il Presence sensing su Windows 11, torniamo a fare riferimento in questa sede a curiosità relative alla più recente versione del sistema operativo per PC di casa Microsoft. Potreste infatti non essere a conoscenza dell'esistenza della cosiddetta Modalità gaming.

Ebbene sì: nonostante più di qualche utente non ci abbia mai fatto più di tanto caso, Windows 11 integra un'opzione pensata per ottimizzare le prestazioni in ambito videoludico. Per raggiungere quest'ultima, basta banalmente recarsi nella scheda "Giochi" delle Impostazioni, dando poi un'occhiata all'apposita opzione.

In questo contesto potreste anche banalmente notare che il tutto è già attivo (potrebbe esserlo di default), ma in caso contrario potrebbe interessarvi abilitare l'opzione "Modalità gioco". Per il resto, è la stessa Microsoft a spiegare che questo serve a disattivare gli elementi in background, così da consentire al computer di indirizzare il più possibile le risorse verso il gaming. Potrebbe in ogni caso interessarvi consultare quanto indicato sul portale ufficiale di Xbox per maggiori dettagli.

Al netto della Modalità gioco in sé, va notato che dalla scheda "Giochi" è possibile accedere anche ad altre impostazioni correlate, tra cui quelle relative alla cosiddetta Xbox Game Bar. Quest'ultima, attivabile mediante la combinazione di tasti Windows + G, integra tra l'altro molte opzioni che potrebbero tornarvi utili lato gaming, dal monitoraggio delle performance al mixer audio. Insomma, al giorno d'oggi Windows dispone di un buon numero di opzioni che potrebbero risultare interessanti in ambito videoludico.