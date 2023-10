Attivare Windows 11 con Product Key di Windows 7 o Windows 8? Non sarà più possibile

Ormai Microsoft ha da tempo staccato la spina a Windows 7 e Windows 8, ma questo non significa che là fuori non ci siano persone che dispongono ancora di Product Key legati a queste versioni dell'OS della società di Redmond. Vale dunque la pena dare un'occhiata a una novità sulla questione dell'upgrade.

Ebbene, come riportato anche da Ars Technica e Neowin, Microsoft ha deciso di mettere fine alla possibilità di utilizzare Product Key di Windows 7/Windows 8 per attivare Windows 11. In parole povere, finora è risultato possibile effettuare un upgrade gratuito a Windows 10/Windows 11 sfruttando i Product Key originali, ma presto questo non sarà più possibile.

Sembra che, per il momento, tutto risulti ancora attivo, ma a partire dalle future versioni di Windows questa "scappatoia" non funzionerà più. Per intenderci, la questione, nota da tempo agli utenti, riguarda la possibilità di utilizzare un codice Product Key di una versione datata di Windows, ovvero Windows 7 o Windows 8, per attivare, in realtà, l'analoga edizione di Windows 10/Windows 11.

Questa possibilità era sta messa a disposizione degli utenti a partire dal lancio di Windows 10 nel lontano 2015, che era stato reso disponibile come aggiornamento gratuito a partire da Windows 7 e Windows 8. In realtà, la possibilità di utilizzare i Product Key di questi ultimi per attivare versioni più recenti dell'OS sarebbe dovuta terminare a luglio 2016, ma la community ha scoperto essenzialmente subito che, passando per ISO o chiavette USB, risultava ancora possibile sfruttare i Product Key.

Tra l'altro, è ancora possibile aggiornare gratuitamente Windows 10 a Windows 11, se il computer rispetta gli appositi requisiti. Per il resto, è giunta l'ora per Microsoft di mettere fine a una "scappatoia" da tempo nota alla community.