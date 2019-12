Abbiamo attivato la Dark Mode di WhatsApp tramite la procedura 'nascosta': gli screenshot

È di qualche giorno fa la notizia secondo la quale è possibile attivare la Dark Mode di WhatsApp attraverso un bug. Si tratta di una procedura che non funziona sempre come dovrebbe e stiamo inoltre parlando di una funzionalità "in sviluppo", ma è comunque di un'ottima occasione per capire come procedono i lavori.

Abbiamo quindi provato a più riprese ad attivare il tema scuro sulla versione Beta dell'applicazione di WhatsApp per Android. Dopo diversi tentativi, alla fine ci siamo riusciti e abbiamo dato uno sguardo in modo "legit" alla tanto attesa Dark Mode.

Riportiamo di seguito la procedura per attivare il tema scuro di WhatsApp che ha funzionato nel nostro caso.

Bisogna partecipare alla Beta di WhatsApp. Siamo riusciti ad accedervi tramite questo link al Play Store. La versione dell'applicazione che abbiamo utilizzato è la 2.19.327 (che in questo momento è scaricabile solamente tramite APK, a vostro rischio e pericolo). Lo smartphone che abbiamo usato è Pixel 4 XL (ma il bug sembra funzionare anche con OnePlus 7T Pro); È inoltre necessario abilitare il tema scuro dalle impostazioni di Android 10; Una volta installata e configurata la versione Beta dell'app, premete sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra, seguite il percorso Impostazioni > Chat > Sfondo e selezionate la voce Nessuno sfondo; Adesso, aprite una chat qualsiasi. Provate pure a premere sull'icona dei tre puntini che si trova in alto a destra, in modo da vedere che al momento l'app è ancora in bianco; Incollate quindi un link a un video di YouTube (es. questo contenuto multimediale) all'interno della chat scelta; Premete sulla voce Scrivi un messaggio per aprire la tastiera; A questo punto, aprite il video coinvolto tramite la modalità Picture-in-picture, premendo sulla sua icona Play; Perfetto, adesso dovrebbe abilitarsi la Dark Mode di WhatsApp. Premete sull'icona dei tre puntini per veder spuntare il menu in nero. In alcuni casi si attiva anche lo sfondo nero e il tema scuro "avvolge" tutta l'app. Provate anche ad aprire altre chat e il rispettivo menu per vedere i cambiamenti; Questo bug sembra funzionare in modo diverso per gli utenti che sono riusciti ad "attivarlo". Nel nostro caso, la Dark Mode ha avuto qualche bug grafico nella seconda chat aperta ed è sparita dopo qualche secondo, ma almeno abbiamo potuto vedere cosa stanno combinando gli sviluppatori.

Potete vedere la Dark Mode di WhatsApp tramite gli screenshot presenti in calce alla notizia (la schermata a sinistra è come appare WhatsApp su Pixel 3a senza tema scuro, quella a destra è con Dark Mode abilitata su Pixel 4 XL). Vi ricordiamo che la procedura riportata in questa guida potrebbe compromettere l'utilizzo dell'applicazione di WhatsApp. Vi consigliamo quindi di seguire le indicazioni solamente se siete esperti. Everyeye non si assume alcuna responsabilità in merito.