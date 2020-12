L'attività fisica può aiutare a ridurre il consumo di alcolici e altre sostanze?

L’attività fisica è estremamente consigliata da chiunque non solo per un benessere fisico ma anche psicologico, anzi spesso ha effetti sorprendenti come, per esempio, la capacità di svegliarci allo stesso modo di un caffè. Ma può anche essere utile per combattere l’uso eccessivo o la dipendenza da alcolici e farmaci?

A cercare di rispondere a questa domanda è stato un gruppo di ricercatori dell’Università di Plymouth guidato dal dottor Tom Thompson del Community and Primary Care Research Group (CPCRG). Nella loro revisione di due studi già esistenti, questi esperti hanno provato a comprendere i collegamenti tra l’attività fisica e l’uso di alcol, farmaci e/o droghe, nel tentativo di scoprire se fare più esercizio aiuta a ridurre il consumo di tali sostanze.

La prima revisione in questione ha fornito poche prove riguardanti tale legame, mostrando però che l’esercizio fisico può impedire l’inizio dell’abuso di alcol e altre sostanze piuttosto che avere effetti a lungo termine. A dare speranza a Tom Thompson e ai suoi colleghi è stata la seconda revisione di un altro studio, dove sono stati esaminati i dati qualitativi sul punto di vista delle persone riguardo l’impatto dell’attività fisica nella riduzione o astensione dal consumo di alcolici, farmaci e droghe: i risultati hanno infatti mostrato che i consumatori regolari di queste sostanze si affidavano all’esercizio fisico per gestirne l’uso.

Alla luce di questi risultati, ora Thompson e il CPCRG credono di poter svolgere ricerche ancor più rigorose in futuro. Inoltre, l’autore principale dello studio ha dichiarato: “L'attività fisica è nota per essere importante per la nostra salute e il nostro benessere, ma se aiuta a ridurre al minimo l'uso di droghe e alcol e, in tal caso, in che misura e quali fattori dobbiamo considerare, non è un area che è stata sufficientemente esplorata. Queste pubblicazioni costituiranno ora la spina dorsale in un invito a presentare ulteriori articoli di ricerca per un numero speciale nella rivista internazionale Mental Health and Physical Activity intitolato ‘Estendere le prove per il ruolo dell'attività fisica nel supportare cambiamenti tra le persone che fanno uso di alcol e altre sostanze’, insieme a ulteriori lavori che abbiamo in programma di fare nella zona”.

In passato altri studi hanno suggerito che per sfruttare al massimo il proprio allenamento sarebbe necessario svolgerlo ogni giorno alla stessa ora.