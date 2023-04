Se fai queste attività, incentivi la trasformazione del tuo cervello (non è uno scherzo)

In base a come noi apprendiamo o facciamo esperienza, il nostro cervello subisce delle modifiche e siffatta caratteristica è stata definita neuroplasticità. Questa osservazione è, relativamente, molto giovane: fino a pochi decenni fa, si era convinti che il cervello sia un organo immutabile e statico.

Il centro di controllo del nostro corpo può subire significative variazioni anche dopo il raggiungimento dell’età adulta ed è il frutto della creazione di nuove strutture neuronali e dell’azione di adattamento delle sinapsi. Lo psichiatra e ricercatore canadese Norman Doidge ha pubblicato uno studio sul Journal of Psychiatry and Neuroscience, dove spiega che la neuroplasticità può esser migliorata attraverso la meditazione, l’apprendimento e l’esercizio fisico. Nel paper si accenna anche all’utilizzo di tecnologie di stimolazione cerebrale, nel caso in cui si ha urgenza di recupero delle funzioni cognitive tramite l’accelerazione del processo di neuroplasticità.

Nel libro di Doidge, “The Brain That Changes Itself”, si analizzano molti casi in cui si è constatato un miglioramento delle funzioni cognitive, motorie e sensoriali dei soggetti in esame, attraverso l’allenamento e l’apprendimento di nuove abilità.

In conclusione, studiate, fate nuove esperienze e allenatevi: queste attività non possono che aiutare il vostro benessere mentale. E voi, sapevate che il cervello subisce dei cambiamenti?