L'attività del Sole è in aumento e sta ampiamente superando le previsioni

Finalmente dopo decenni di studi gli scienziati sono riusciti a prevedere con una buona percentuale di successo l'attività del Sole. Tuttavia la ricerca non è sempre precisa e attualmente, secondo le stime ufficiali, l'attuale ciclo dell'attività solare dovrebbe essere mite... ma le stime si sono ampiamente sbagliate.

Il conteggio delle macchie solari, utilizzato come misura dell'attività solare, è molto più alto dei valori previsti. Contrariamente alle previsioni, quindi, il Sole sta subendo un ciclo di attività insolitamente forte. Il nostro astro è noto per avere due distinte attività: il minimo e il massimo solare, che si alternano ogni 11 anni.

Il minimo solare si verifica quando il campo magnetico del Sole è più debole e caratterizzato da un'attività minima delle macchie solari. Quello più recente si è verificato a dicembre 2019 e ci stiamo dirigendo verso al massimo solare, previsto per luglio 2025, il periodo in cui l'attività delle macchie raggiunge il picco.

Secondo le previsioni, questo periodo doveva essere abbastanza silenzioso con "poche" macchie solari (al massimo 115 in tutto). Contrariamente alle statistiche però, questo numero negli ultimi 18 mesi è stato costantemente superiore alle previsioni. Al momento in cui scriviamo, il Sole ha 61 macchie solari e siamo ancora a più di tre anni dal picco massimo.

Quella del Sole non è una scienza precisa: possono esistere cicli più lunghi di 11 anni e altri più corti. Attualmente, in base ai risultati preliminari, siamo in attesa di un ciclo solare più potente del normale. Insomma, aspettiamoci delle tempeste spettacolari ed espulsioni di massa coronale incredibili... sperando che questi eventi non distruggano le reti dell'internet globale.