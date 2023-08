L'attività del Sole è in aumento, ci dobbiamo preoccupare?

Il Sole alterna periodi di quiete, noti come minimo solare, a fasi effervescenti ricche di eruzioni, rilasci di plasma e macchie solari, chiamate massimo solare. Se avete notato un incremento di notizie riguardanti tempeste solari e aurore boreali negli ultimi mesi, non è un caso: ci stiamo avvicinandoci rapidamente al massimo solare.

Adesso la domanda è una: dobbiamo preoccuparci?

La tempesta geomagnetica più potente mai registrata risale al 1859, un evento durante il quale le aurore furono visibili fino ai tropici e alcune stazioni telegrafiche presero fuoco. Se un fenomeno di tale intensità si verificasse oggi, le conseguenze sarebbero devastanti, ma non letali per l'umanità.

Fortunatamente, eventi di questa magnitudine sono piuttosto rari e, grazie alle previsioni meteo spaziali, possiamo minimizzare i danni. Dobbiamo inoltre ringraziare il campo magnetico terrestre che ci protegge da effetti ancor più gravi.

Anche la tempesta solare più intensa potrebbe durare solo un giorno per ciclo solare e avrebbe scarso impatto sugli esseri umani e sui satelliti. Tuttavia, possono influenzare direttamente i satelliti, alterare la forma dell'atmosfera e interferire con le nostre comunicazioni. E non è necessario che siano eruzioni di classe X; anche quelle di classe M possono causare disagi.

"Con le eruzioni di classe M, che attualmente si verificano più volte a settimana, potrebbero verificarsi piccoli blackout radio, influenzando le comunicazioni in piccole regioni terrestri", ha spiegato il Dr. Ryan French, dell'Osservatorio Solare Nazionale. Questo significa che, durante questi picchi di attività solare, il problema più comune potrebbe essere una semplice interruzione delle comunicazioni satellitari, piuttosto che scenari catastrofici.

E il lato positivo? Un aumento delle aurore boreali, rendendo questo fenomeno più un vantaggio che una minaccia celestiale. Quindi, insomma, nessun pericolo per gli esseri umani... piuttosto per satelliti e le comunicazioni, anche se un evento molto potente potrebbe mandare la rete internet terrestre KO per settimane.