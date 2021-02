Dove è già attivo il 5G? La mappa dei principali operatori telefonici

Dopo aver pubblicato la lista degli smartphone compatibili con il 5G in Italia, oggi passiamo agli aspetti più pratici: le città italiane in cui è possibile godere della rete di nuova generazione.

Vodafone 5G: le città italiane coperte

Partendo da Vodafone, l'operatore telefonico ha abilitato la GigaNetwork 5G a Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli, ma nella documentazione ufficiale diffusa nell'ultimo piano aziendale ha già osservato che ha l'obiettivo di raggiungere presto 100 città italiane. Tra le aree coperte figurano anche Assago, Bollate, Bresso, Carugate, Cassina de' Pecchi, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Melegnano, Novate Milanese, Opera, Parabiago, Pessano con Bornago, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Solaro e Trezzano sul Naviglio.

TIM 5G: le città italiane coperte

Passando a TIM, invece, la rete 5G copre Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza. Sempre sulla base delle informazioni ufficiali diffuse da TIM attraverso il proprio sito web ufficiale, sono coperte anche Cortina, Livigno e Selva di Van Gardena.

Anche in questo caso, 'operatore telefonico ha affermato che entro il 2025 intende coprire tutta Italia con il 5G ed entro fine 2021 le principali città.

WindTre 5G: le città italiane coperte

Anche WindTre ha aperto da tempo la vendibilità al 5G, che attualmente copre il 79% della popolazione italiana. Le città coperte sono Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza, Crotone, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecco, Matera, Nuoro, Palermo, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Udine, Verbano-Cusio-Ossola, Verona e Vicenza.

Iliad 5G: le città italiane coperte

L'ultimo operatore in ordine di tempo ad aver lanciato la propria offerta 5G è Iliad, che attualmente è disponibile ad Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Nella pagina dedicata, Iliad osserva anche che sta lavorando per ampliare la copertura anche in alcune aree delle città in questione.

Fastweb 5G: le città italiane coperte

Infine, per quanto riguarda Fastweb, attualmente il 5G può essere attivato solo a Bologna, Napoli, Milano e Roma.