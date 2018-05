Attivo dal 17 Maggio il nuovo canale gratuito Focus di Mediaset

Inizieranno Giovedì 17 maggio, alla posizione 35 del telecomando, le trasmissioni di Focus, il nuovo canale gratuito del listino Mediaset dedicato interamente alla divulgazione culturale e scientifica. Nel comunicato diffuso dal Biscione si legge che il canale tratterà di temi legati a scienza, natura, ambiente, animali, tecnologia e storia.

Il tutto utilizzando un linguaggio chiaro e familiare a tutti, che ha fatto di Focus il magazine più letto d'Italia.

Nella programmazione, che vi proponiamo poco sotto, saranno presenti varie categorie di programmi: documentari inediti su astronomia, astrofisica, esplorazioni spaziali, fisica, chimica e matematica; inchieste sulla storia delle religioni e delle civiltà antiche; storia del Novecento; ingegneria e organizzazioni complesse; natura, animali, scienze naturali; fino ad approfondimenti su temi parascientifici quali i misteri archeologici, la fanta-biologia, le presenze aliene e altri aspetti legati al mondo paranormale. A questi si andranno ad aggiungere inchieste e documentari, e serie evento.

Giovedì 17 Maggio, dalle 21:15 saranno in onda i primi tre programmi:

" Un anno nello Spazio: il ritorno ": la serie di test medici, riabilitazioni ed esperimenti scientifici effettuati da Scott Kelly al rientro sulla Terra;

”: la serie di test medici, riabilitazioni ed esperimenti scientifici effettuati da Scott Kelly al rientro sulla Terra; “Il complotto di Chernobyl”: film-inchiesta che ipotizza uno sconcertante retroscena dell’incidente alla centrale russa nel 1986.

Nei giorni successivi, invece, il canale proporrà anche altri prodotti-eventi quali The Story of God: il lungo viaggio dell’attore americano Morgan Freeman attraverso i luoghi simbolo delle religioni. Un’appassionante avventura alla ricerca di Dio e della fede (da martedì 22 maggio).

Dal 30 Maggio andranno invece in onda quattro puntate di The State, la serie inglese dedicata al fenomeno dei foreign fighters:

In programmazione c'è anche Ferrari 312B, in onda dal 24 Maggio ed in cui gli ex piloti Niki Lauda, Jacky Ickx, Jackie Stewart, Gerhard Berger e Damon Hill raccontano la storia di uno dei modelli Ferrari più belli e innovativi di sempre.

Da martedì 26 Giugno toccherà a Breakthrough, documentario che racconta le conquiste scientifiche dell’umanità, con Paul Giamatti, Angela Basset, Ron Howard, Jason Bateman, Nate Silver, Adrien Brody, J. K. Simmons, Peter Berg, David Cronenberg.

Per quanto riguarda le prime serate di Focus, invece, saranno tematiche e sono state impostate in questo modo: