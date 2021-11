Arriva finalmente l'Anagrafe Nazionale Online: i certificati diventano gratis con SPID

Come ampiamente preannunciato dal Ministro dell'Innovazione Tecnologica, Vittorio Colao, oggi 15 Novembre 2021 debutta il nuovo Anagrafe Nazionale Online, il nuovo sistema che permette di accedere ad un'ampia gamma di servizi online gratuiti, il tutto grazie allo SPID e la CIE.

Nella fattispecie, da oggi è possibile scaricare certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della famiglia, utilizzando lo SPID e senza dover applicare alcuna marca da bollo.

I certificati supportati sono i seguenti:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

di Cittadinanza

di Esistenza in vita

di Residenza

di Residenza AIRE

di Stato civile

di Stato di famiglia

di Stato di famiglia e di stato civile

di Residenza in convivenza

di Stato di famiglia AIRE

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

di Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

di Contratto di Convivenza

Ciò che bisogna fare è collegarsi al sito web dell'Anagrafe Nazionale utilizzando le credenziali SPID, la Carta d'Identità Elettronica o la Carta Nazionale Servizi cliccando sul pulsante "Accedi ai servizi al cittadino in alto a destra".

Il Ministero dell'Interno sottolinea che i certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale e prima dell'emissione della versione definitiva che contiene un QR Code ed il Sigillo Elettronico Qualificato del Ministero dell'Interno. E' necessario visualizzare l'anteprima per controllare i dati esposti e quindi scegliere di scaricarli o riceverli all'indirizzo di posta digitato nel profilo utente.