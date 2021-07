Attivo da oggi il Green Pass Europeo, ma non in tutti i paesi dell'Unione Europea

Sebbene gli utenti italiani abbiano già iniziato a ricevere il Digital Green Pass negli scorsi giorni, la Certificazione Verde Covid-19 entra in vigore in quasi tutta l'Unione Europea da oggi, 1 Luglio 2021.

Il documento, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, permette di viaggiare in Europa senza l'obbligo di quarantena o test: coloro che avranno ottenuto il Green Pass infatti potranno spostarsi senza restrizioni di alcun tipo.

Da oggi 20 dei 27 paesi sono pronti a supportarlo. Mancano all'appello Cipro, Ungheria, Malta, Irlanda, Paesi Bassi, Romania e Svezia che non hanno ancora messo su il sistema digitale per connettersi alla piattaforma centrale dell'Unione Europea.

Fronte vaccini, sono validi al fine del Green Pass solo quelli autorizzati dall'EMA, vale a dire Astrazeneca, Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson, mentre l'eventuale decisione di riconoscere anche sieri ancora non disponibili in Europa (come Sputnik) è a discrezione dei singoli paesi.

In Italia, a causa dei timori della variante Delta, si parla già di una possibile rimodulazione del Green Pass, che potrebbe essere rilasciato solo dopo il completamento del ciclo vaccinale con entrambe le dosi dei vaccini che ne richiedono due, o di quello monodose dopo l'unica. Ricordiamo che è possibile richiedere il Green Pass anche tramite Immuni, oltre che attraverso Io ed il sito web ufficiale.