Attivo da oggi su Sky il nuovo canale DAZN1: i primi eventi trasmessi

Alle 12:00 di oggi, venerdì 20 Settembre, ha debuttato su Sky il nuovo canale DAZN1, che come abbiamo avuto modo di raccontare a più riprese, trasmetterà via satellite il meglio della programmazione di DAZN. Con l'attivazione, sono anche emerse le prime informazioni sulla programmazione.

Il primo evento ad essere trasmesso in diretta sarà l'anticipo di Serie B della quinta giornata, tra Frosinone e Venezia, commentato da Riccardo Mancini e Stefan Schoch. Domani, alle 15:00 sarà la volta di Empoli - Cittadella sempre di Serie B, mentre alle 20:45 Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin racconteranno il Derby di Milano, che rappresenterà il primo "stress test" importante per il canale.

Domenica 22 Settembre invece su DAZN1 gli utenti potranno vedere alle 12:30 Sassuolo - Spal, ed alle 15:00 Lecce - Napoli. Ci sarà però spazio anche per la Liga Spagnola, con Athletic Bilbao - Alaves delle 18:30 e Siviglia - Real Madrid delle 21:00.

Ovviamente tra un evento in diretta e l'altro saranno disponibili per la visione interviste e contenuti originali prodotti direttamente da DAZN. Soprattutto nella giornata di domani, infatti, ci sarà ampio spazio al Derby di Milano con lo speciale "Deby and The City" che vedrà protagonisti Dejan Stankovic, Mauro Tassotti, Diego Godin e Gianluigi Donnarumma.

Ricordiamo che l'attivazione di DAZN1 sarà possibile fino al 22 Settembre tramite l'Area fai da te e l'app di Sky.