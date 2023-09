Attivo il Portale Anagrafe Istruzione Superiore: cos'è e perchè è importante

A diversi mesi di distanza dall’attivazione dell’Anagrafe Nazionale, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato che è disponibile il nuovo Portale Anagrafe Istruzione Superiore per i cittadini, che fa segnare un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione.

Attraverso l’ANIS, che può essere raggiunto direttamente attraverso questo indirizzo, ed accedendo con le proprie credenziali SPID, è possibile consultare tutti i dati relativi alle iscrizioni universitarie ed i titoli di studio conseguiti, con le relative attestazioni. Come spiegato dal Ministero, il Portale contiene dati provenienti da oltre 500 enti tra università ed istituti di formazione sia pubblici che privati, ed elimina la frammentazione e facilita il rilascio delle attestazioni.

Nella prima fase del progetto, saranno coinvolte le università ed i titoli di studio ed attestazioni conferite a partire dal 2010, ma successivamente saranno interessati tutti gli istituti di formazione superiore.

“Una amministrazione innovativa, digitalizzata, capace di ripensare le proprie procedure e di migliorarsi è la misura di un Paese moderno, di un Paese che cresce – spiega il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini -. ANIS, l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione Superiore, va in questa direzione. È un nuovo servizio all’avanguardia, efficace, efficiente pensato per tutti i nostri studenti ed ex studenti che potranno da oggi accedere facilmente e velocemente alle proprie informazioni. Un servizio a distanza che in realtà avvicina ancora di più le Università ai propri studenti”.