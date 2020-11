Quale attore decise di andare in seminario per diventare sacerdote?

La storia di molti attori è davvero complessa e le scelte che hanno compiuto nel corso della loro vita potrebbero essere davvero molto curiose. Quest'oggi vi racconteremo della interessante decisione di un attore di Hollywood... che decise di diventare - a un certo punto della sua vita - un sacerdote.

Stiamo parlando di Tom Cruise. Durante il periodo adolescenziale, infatti, si era avvicinato alla religione cattolica a tal punto da entrare in seminario con l'idea di diventare sacerdote. La famiglia di Cruise, infatti, era cattolica, ma suo padre era violento. Alla scuola elementare la sua famiglia si trasferì in Canada per il lavoro del capofamiglia, per poi tornare - insieme alla madre e alle sorelle - negli Stati Uniti.



Oggi, sappiamo che la strada scelta dell'attore fu diversa... ma non troppo. Più tardi nella sua vita, l'attore si convertì a Scientology, che è nota per essere particolarmente popolare a Hollywood. Si crede che sia uno dei funzionari più potenti della chiesa ed è stato un importante sostenitore pubblico della controversa fede.



