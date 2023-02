L'attore Kevin Bacon può essere collegato ad Aldo Baglio: ecco a voi l'Oracolo di Bacon

Conoscete la teoria dei sei gradi di separazione? Secondo essa, ogni persona può essere legata a un’altra con un massimo di 6 collegamenti. Per scherzo, questa ipotesi ha visto la nascita di una variante “cinematografica”: si chiama “Oracolo di Bacon” e può collegare l’attore Kevin Bacon anche ad Aldo Baglio.

Questa ipotesi alternativa è nata in realtà come “Sei gradi di Bacon” e si basa proprio sui Six Degrees of Separation, ma com’è spuntata esattamente? Tutto è iniziato con un'intervista a Kevin Bacon nel 1994, quando affermò di aver "lavorato con tutti a Hollywood o con qualcuno che ha lavorato con loro". Questa dichiarazione ha scatenato i fan sui forum e nei giornali, i quali hanno dato vita all’idea che "Kevin Bacon è il centro dell'universo".

Quattro studenti universitari hanno dunque deciso di sviluppare il sito “L’Oracolo di Bacon”, disponibile online dal 1999. La loro fama li ha poi portati in diverse trasmissioni radiofoniche e televisive per spiegare come funziona il gioco, tanto che lo stesso attore Kevin Bacon lo ha apprezzato, ha scritto il libro “Six Degrees of Kevin Bacon” con gli stessi studenti e, nel 2007, ha avviato un'organizzazione di beneficenza chiamata SixDegrees.org.

A oggi è ancora possibile recarsi sul sito Oracleofbacon.org è sperimentare con gli attori ripresi nel database, basato su Wikipedia, compresi quelli italiani. Abbiamo provato con attori famosi come Monica Bellucci, Terence Hill e, perché no, anche con Aldo Baglio, e funziona perfettamente. Per di più, non esiste soltanto un legame: è possibile provare più volte a cercare il link tra Kevin Bacon e qualsiasi attore, e sarà praticamente impossibile non trovare la soluzione.

Se siete curiosi provate anche voi; in calce alla notizia trovate la soluzione a noi capitata.