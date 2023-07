Attori di Hollywood in sciopero: chieste garanzie sull'uso dell'intelligenza artificiale

Gli attori di Hollywood dalla mezzanotte di oggi sono in sciopero a causa dell’interruzione della trattativa tra il sindacato degli attori cinematografici e televisivi ed i rappresentanti degli studios e piattaforme di streaming.

La presidente del sindacato che riunisce 160mila attori, Fran Drescher, in un discorso ha affermato che “quello che succede a noi succede a tutti gli altri lavoratori, quando i datori di lavoro rendono Wall Street e la sete di profitto la loro priorità e dimenticano le persone essenziali che fanno muovere la macchina”, e per tale ragione ha esortato tutti gli assistiti ed iscritti ad interrompere la partecipazione ai set.

Gli attori chiedono garanzie sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore cinematografico, al fine di evitare che i nuovi sistemi d’IA possano essere utilizzati per generare script o cloni delle loro voci ed immagini. Nella nota si legge che “l’intelligenza artificiale rappresenta una minaccia cruciale per le professioni creative e tutti gli attori e gli artisti meritano un contratto che li tuteli dallo sfruttamento del proprio volto e talento senza consenso e retribuzione”.

Nel mirino però sono finiti anche i colossi dello streaming ed il sindacato osserva come ”negli ultimi dieci anni, il nostro compenso è stato gravemente eroso dall'ascesa dello streaming”.

Immediata è arrivata la risposta degli Studios: “siamo profondamente delusi dal fatto che la Sag-Aftra abbia deciso di abbandonare la vertenza. È stata una scelta del sindacato, non nostra. Ha respinto la nostra offerta di un aumento storico dello stipendio minimo e dei diritti d’autore, tetti molto più alti ai contributi pensionistici e sanitari e una protezione rivoluzionaria dall’intelligenza artificiale. Invece che continuare a trattare, il sindacato ci mette tutti in una situazione che aggraverà le difficoltà economiche di chi lavora nell’industria dello spettacolo e dipende da essa per il proprio sostentamento” si legge nella nota.

Dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro abbiamo a lungo parlato su queste pagine, anche in un articolo a cura di Salvo Privitera.