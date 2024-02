Attraversa un incrocio a centro strada mentre usa Vision Pro: l'avvertimento della Polizia

Gli assurdi video di Apple Vision Pro arrivati dagli USA, con utenti che indossano l’headset anche mentre sono alla guida, hanno scatenato le preoccupazioni anche della Polizia. Il Dipartimento di San Francisco si è affidato al proprio account ufficiale Instagram per emettere un avviso di sicurezza per gli utenti.

Allegando un video che vede un utente con indosso Apple Vision Pro mentre attraversa tranquillamente la strada al di fuori delle strisce pedonali, la Polizia di San Francisco spiega che le esperienze in realtà mista offerte da Vision Pro non si prestano bene a tutte le situazioni e potrebbero far incappare.

“Un video che sta facendo il giro online mostra la nostra pattuglia della Divisione Centrale “faccia a faccia” con il futuro: un pedone che indossa Apple Vision Pro mentre attraversa a centro strada. È uno spettacolo che ci ha lasciato stupiti. Accogliamo favorevolmente le nuove tecnologie, ma ricordiamo anche la sicurezza dei pedoni. Mantenete queste esperienze virtuali mentre siete sul marciapiede, ed attraversate le strade alla vecchia maniera, con gli occhi ben aperti sul mondo reali, senza ostacoli o distrazioni” si legge nell’alert, condito da tanto di video in cui si vedono i poliziotti allibiti per lo spettacolo a cui stanno assistendo.