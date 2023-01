Prima di attraversare un wormhole si potrebbe mandare un ultimo messaggio

Nella rivista Physical Review D, gli autori di un nuovo studio parlano di wormhole - ovvero cunicoli spazio temporali che uniscono due punti distanti dell'universo - e la possibilità di mandare un ultimo messaggio sulla Terra. Non sappiamo se questi passaggi siano reali, ma intanto gli scienziati speculano per il futuro.

Nonostante la comunità scientifica abbia qualche dubbio, la forma più studiata di questi cunicoli spazio temporali, chiamati "wormhole di Ellis-Bronnikov-Morris-Thorne", sostiene che il passaggio della materia attraverso il foro inneschi automaticamente il collasso della struttura. Di conseguenza, tutti coloro destinati ad attraversare questo passaggio potrebbero non tornare più indietro.

Ciò significa che i coraggiosi esploratori non potranno tornare sulla Terra per raccontare ciò che hanno visto... ma probabilmente avranno il tempo per un ultimo messaggio (state pensando a Interstellar, vero? N.d.r). Secondo i coautori dello studio, il professor Ben Kain e colleghi del College of the Holy Cross in Massachusetts, prima che il "buco dei vermi" si chiuda c'è tempo per un ultimo segnale luminoso.

Ovviamente l'autore dello studio non si aspetta che questa scorciatoia sia attraversata dagli umani, ma da "una capsula e una videocamera in modo del tutto automatizzato”, dichiara Kain a Science News. Inoltre, l'esperto non esclude perfino la possibilità che altri tipi di wormhole rimangano aperti abbastanza a lungo da compiere un viaggio di ritorno.

Insomma, uno studio ipotetico su un argomento altrettanto fumoso... nonostante potremmo già aver visto questi cunicoli spazio temporali.