In questa attrazione di Disneyland sono state utilizzate VERE ossa umane

Negli anni '60, quando Disneyland stava costruendo la famosa attrazione "Pirates Of The Caribbean", gli scheletri finti disponibili non erano abbastanza convincenti. Quindi, cosa fare per dare ai visitatori un effetto reale? I creativi del parco optarono per un approccio piuttosto macabro: utilizzare vere ossa umane.

Questo - potrebbe sembrare strano - non è l'unico esempio di scheletri umani utilizzati in luoghi inaspettati. Nel film del 1982, Poltergeist, sono state utilizzate vere ossa, a volte senza che i membri del cast ne fossero a conoscenza.

A Disneyland, quindi, le limitazioni degli scheletri finti erano fatte male e hanno portato alla decisione di utilizzare quelli reali per l'attrazione a tema piratesca (come avrebbero fatto questi lupi di mare). Jason Surrell, ex produttore Disney, ha rivelato nel suo libro "Pirates of the Caribbean: From the Magic Kingdom to the Movies" che i falsi scheletri dell'epoca erano "troppo poco convincenti".

Le ossa furono quindi ottenute dalla University of California, Los Angeles (UCLA), ed erano vere al 100%. Fortunatamente per tutti, però, con l'avanzare della tecnologia, gli scheletri reali sono stati sostituiti da modelli artificiali estremamente convincenti. Le ossa originali sono state restituite ai loro paesi di origine e hanno ricevute una degna sepoltura.

Nel contempo, la questione del commercio di resti umani negli Stati Uniti rimane ambigua, con leggi federali che non proibiscono la proprietà, l'acquisto o la vendita di resti umani, a meno che non si tratti di resti dei nativi americani (sapete che esistono delle vere e proprie fattorie dei corpi?).