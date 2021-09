L'attrazione turistica in Inghilterra che potrebbe ucciderti: il Poison Garden

Nell'Inghilterra settentrionale si trova il castello di Alnwick. Al suo interno vi è il Poison Garden, un giardino che conserva oltre 100 tipi di piante in grado di avvelenare e uccidere chiunque osi avvicinarsi troppo a loro.

Dopo la morte improvvisa del cognato, Jane Percy divenne duchessa di Northumberland, una contea dell'Inghiltera che arriva fino alla Scozia. Grazie al titolo ricevuto, Jane Percy ricevette anche il Castello di Alnwick, lo stesso che venne utilizzato come ambientazione per i primi due film di Harry Potter, e quindi anche i giardini della residenza.

Al tempo quello spazio verde era utilizzato come selvicoltura commerciale in disuso, dunque fu proprio la duchessa Percy a richiedere il restauro di quegli splendidi giardini dal potenziale immenso.

Nel 1996 Jane Percy per occuparsene assunse l'architetto paesaggista Jacques Wirtz quale vantava un curriculum di tutto rispetto, si era occupato precedentemente delle Tuileries di Parigi e perfino dei giardini della residenza presidenziale francese.

"Avranno pensato che avrei piantato giusto qualche rosa per piacere personale" commentò la duchessa. Oggi invece i giardini del castello si estendono per 14 acri e contano oltre 600mila visitatori ogni anno. "Ho capito che avrei potuto fare qualcosa di veramente grande solo avendo la squadra giusta", aggiunse. E in effetti ci riuscì. "Se stai costruendo qualcosa di speciale, soprattutto se si tratta di un'attrazione, devi pensare fuori dagli schemi."

Fu dopo il suo viaggio in Italia, dove visitò il giardino velenoso dei Medici, e quello in Scozia che la portò nel sito archeologico del più grande ospedale medievale scozzese, che le idee della duchessa Percy si fecero più chiare. Scoprì quanto interessante fosse l'arte medicinale antica e così come lei stessa raccontò: "Era anche un modo per incuriosire i bambini. A loro non importa come viene fatta l'aspirina, sono più interessati a sapere in che modo o quale pianta può ucciderti."

Prima di entrare nel Poison Garden del castello a tutti i visitatori è severamente vietato di annusare, toccare o assaggiare le piante che vi si trovano all'interno. Di recente, infatti, è stato riferito che ben sette persone sono svenute per aver inalato fumi tossici durante la camminata nel giardino.

"La gente pensa che siamo esagerati quando diciamo di non fare queste cose ma ho visto i rapporti sulla salute e la sicurezza. Lo facciamo per il loro bene." Ha spiegato la donna.

Il giardino possiede inoltre una grande varietà di droghe, dalla cannabis (che in molti paesi è utilizzata in medicina), alla cocaina. É possibile trovare anche la Brugmansia, la pianta preferita della duchessa, chiamata anche "tromba d'angelo" e facente parte della famiglia delle Solanacee che comprende anche la Belladonna, la stessa che ha quasi ucciso un uomo durante le sue cure omeopatiche.

"Le donne vittoriane tenevano spesso un fiore di Brugmansia sui tavoli da gioco e aggiungevano piccole quantità del suo polline nei loro tè per affrontare un viaggio simile a quello che si ha assumendo LSD." Ha spiegato la duchessa. In effetti, questa pianta è apprezzata anche perché offre una morte quasi indolore. "Un grande assassino è spesso anche un incredibile afrodisiaco."

Cosa ne pensi di questo giardino e ti piacerebbe visitarlo?