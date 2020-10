L'attuale livello di radiazione di Chernobyl è dannoso per le api

Gli scienziati spesso ritengono che gli insetti siano più resistenti alle radiazioni delle altre specie. Così, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, dei ricercatori di Scozia e Germania hanno esposto colonie di api in laboratorio a diversi livelli di radiazioni trovati intorno a Chernobyl.

Le colonie di bombi (che si trova in grande difficoltà in natura e rischia di scomparire in molti luoghi), in base alle scoperte del team, avevano un tasso di riproduzione inferiore dal 30 al 45 percento a dosi di radioattività precedentemente considerate "troppo basse" per avere un impatto negativo sugli insetti.

"Abbiamo scoperto che a livelli di radiazioni rilevabili a Chernobyl, il numero di nuove api regine prodotte dalla colonia è stato significativamente ridotto e la crescita della colonia è stata ritardata", ha dichiarato l'autore principale Katherine Raines, docente di inquinamento ambientale presso l'Università di Stirling.

"La nostra ricerca suggerisce che gli insetti che vivono nelle aree più contaminate di Chernobyl possono subire effetti negativi, con delle conseguenze significative per i servizi ecosistemici come l'impollinazione", ha aggiunto. Gli autori "suggeriscono che gli insetti subiscano conseguenze negative e significative a tassi di dosaggio precedentemente ritenuti sicuri", per questo chiedono delle revisioni al quadro internazionale per la protezione radiologica dell'ambiente.

Certo, si rendono conto che il loro campione di studio è limitato, poiché hanno esaminato solo una specie, ma le loro scoperte aiutano a spezzare un'idea diffusa in campo scientifico... almeno per quanto riguarda le povere api.