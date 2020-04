L'attuale quarantena potrà insegnarci molto per i futuri viaggi nello spazio

Attualmente milioni di persone in tutto il mondo si trovano confinati in casa a causa della pandemia di coronavirus. Questo fatto potrebbe aiutare i ricercatori a studiare gli effetti sociali dell'isolamento sulle persone normali, così da essere meglio preparati per il futuro, sopratutto per i viaggi spaziali interplanetari.

La maggior parte della ricerca comportamentale di gruppo nello spazio e negli ambienti spazio-analogici si concentra sulla leadership, sulla coesione e sul conflitto, fattori che influenzano le prestazioni dei team e la loro capacità di completare le attività. I ricercatori trascurano altre potenziali relazioni tra i membri dell'equipaggio, come i legami familiari o l'intimità. Le relazioni interpersonali possono, infatti, cambiare le dinamiche del comportamento di gruppo.

Ora, ricercatori hanno l'opportunità di capire in che modo le dinamiche di coppia influenzino la vita in isolamento. Mentre la gravidanza può essere pericolosa, l'intimità e la sessualità possono migliorare il benessere emotivo e mentale per lunghi periodi di isolamento sociale. Oltre alle relazioni intime, le attuali condizioni di isolamento consentono ai ricercatori di prestare maggiore attenzione alle disuguaglianze strutturali di genere accentuate dalla pandemia.

Da questi giorni di "chiusura", una cosa sembra essere chiara: che tu sia nello spazio profondo o in quarantena, la comunicazione con la famiglia e gli amici è cruciale per il benessere. Nelle ultime settimane, la vita sociale è completamente online. La situazione attuale può aiutare a risolvere dubbi di lunga data agli scienziati: quali sono le forme di comunicazione digitale più vicine all'incontro con un amico? Con quale frequenza gli astronauti dovrebbero effettuare una chiamata alla Terra mentre si trovano in rotta per Marte?

L'isolamento sociale causato dal coronavirus avrà, senza dubbio, un impatto sulla salute mentale individuale e collettiva.