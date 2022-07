L'attuale siccità potrebbe essere la 'peggiore di sempre' per l'Europa

Le ondate di caldo si stanno facendo sempre più intense. Per farvi capire la situazione, vi basti sapere che il Giappone sta vivendo la sua peggiore ondata di caldo mai vista, mentre Spagna e Portogallo la peggiore siccità da oltre mille anni... e siamo soltanto all'inizio.

Recentemente il commissario dell'Unione Europea Maroš Šefčovič ha avvertito che "l'attuale siccità in Europa potrebbe diventare la peggiore di sempre. Le statistiche mostrano che dal 2017 abbiamo gli incendi boschivi più intensi e intensi mai visti in Europa", continua il politico. "Purtroppo ci aspettiamo che la stagione degli incendi boschivi del 2022 possa seguire questa tendenza."

I numeri, infatti, sono molto preoccupanti: nel 2017 l'UE ha registrato la più alta quantità di superficie bruciata dagli incendi boschivi dal 1985, con oltre 895.000 ettari di terreno carbonizzati. Questa stagione, secondo quanto riportano gli esami preliminari, rischia di essere altrettanto devastante e nefasta.

Soltanto dall'inizio di aprile il numero cumulativo settimanale di incendi si è aggirato da tre a cinque volte la media dei dati raccolti tra il 2006 e il 2021. Tutto questo mentre nel nord Italia si sta vivendo una siccità devastante che non si vedeva dagli anni '70. Quelle qui riportate sono informazioni che non devono essere ignorate, ma che dovrebbero fare da monito a tutti coloro che non credono nel cambiamento climatico.