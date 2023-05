L'attuale SPID non è sostenibile e non garantisce sicurezza, parola del sottosegretario

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Delega al Digitale, Alessio Butti, in un videomessaggio inviato alla conferenza The State of The Union ha parlato non solo della graduale dismissione dello SPID ma anche dell’EU Digital Wallet di cui si discute da tempo e che si preannuncia essere strumento fondamentale.

Parlando dello SPID, Butti si è soffermato sulla frammentazione che c’è in Italia, che rientra tra quei paesi europei in cui c’è più di un sistema d’identità digitale. Secondo l’esponente del Governo, “questa moltiplicazione di identità digitali, di infrastrutture informatiche e di regole va superata”. Scendendo nei dettagli, però, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha spiegato che tale moltiplicazione “non è sostenibile economicamente, non garantisce la sicurezza dei nostri dati, e ostacola l’accessibilità ai servizi digitali delle categorie più fragili”.

In ottica futuro, un ruolo fondamentale ce l’avrà il wallet digitale, che permetterà ai cittadini di custodire in maniera sicura documenti come patente, tessera elettorale e sanitaria. Sulla possibile data di lancio però non giungono molte indicazioni.

“In Italia il Dipartimento per la trasformazione digitale sotto la mia guida ha già avviato un percorso di razionalizzazione dell’ecosistema delle identità digitali: transitiamo verso un sistema unico pubblico sicuro e tecnologicamente più avanzato” ha ribadito Butti.