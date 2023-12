Gli attuali cinturini di Apple Watch non saranno compatibili col modello 2024

Si torna a parlare del prossimo Apple Watch di Apple. Un nuovo rapporto pubblicato su X da Kosutami lascia poco spazio alle interpretazioni: al 100% i cinturini attualmente disponibili sul mercato non saranno compatibili con la prossima generazione di smartwatch made in Apple.

Il motivo, spiega il leaker, è da ricercare nel fatto che i connettori del cinturino saranno “completamente ridisegnati”, come confermato da alcune fonti vicine alla catena di produzione e progettazione del dispositivo. Non si tratta della prima volta che sentiamo rumor di questo tipo, dal momento che anche Mark Gurman di Bloomberg qualche tempo fa in alcuni rapporti pubblicati sull’attendibile giornale aveva parlato di una novità da questo tipo.

Kosutami afferma che Apple avrebbe preso la decisione di cambiare i cinturini dal momento che “gli attuali connettori occupano molto spazio”, il che indica come potrebbe non trattarsi dell’unica novità lato design in arrivo con l’Apple Watch 2024. Sempre rifacendoci a quanto affermato da Gurman, il giornalista in precedenza aveva affermato che “Apple sta pianificando il lancio di almeno un modello con un nuovo design”. Non è chiaro se i nuovi cinturini saranno introdotti solo su una variante dello smartwatch o meno.

La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire in autunno, in concomitanza di iPhone 16 di cui si è parlato qualche ora fa.