Attualmente ci sono più persone in orbita che in qualsiasi altro momento storico

In orbita intorno al nostro pianeta ci sono stati più esseri umani rispetto a qualsiasi altro momento storico. Ci sono state 14 persone a bordo di tre navicelle spaziali differenti. Si tratta di un nuovo record che sarà - senza alcun dubbio - battuto nuovamente in futuro.

Chi sono queste persone? L'equipaggio della missione Ispiration4 di SpaceX, dove quattro privati cittadini si stanno godendo un soggiorno di tre giorni intorno alla Terra; sette astronauti presenti sulla Stazione Spaziale Internazionale (che sembrerebbe essere arrivata al tramonto della sua esistenza); e infine abbiamo i tre astronauti della stazione spaziale della Cina.

Vedremo sempre di più situazioni simili in futuro, grazie soprattutto alla crescente diffusione del turismo spaziale (qualcosa, per adesso, destinata solo alla fascia super ricca della popolazione). Ovviamente questo numero non è stato mantenuto a lungo perché gli astronauti cinesi sono recentemente ritornati sulla Terra dopo tre mesi di permanenza nella stazione, e i membri della missione Ispiration4 stanno per ritornare nuovamente sul pianeta.

Il record antecedente a questo nuovo primato era di 13 astronauti, eguagliato in diverse occasioni: nel 1995 quando lo Space Shuttle Endeavour ospitava sette astronauti e la stazione russa Mir ne ospitava sei, e nel 2009 quando la Stazione Spaziale Internazionale ha ospitato 13 astronauti. Ci sono voluti 12 anni per battere il record ma siamo a pronti a scommettere che il prossimo primato sarà ottenuto in meno di un anno!