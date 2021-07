Audacity accusato sulla nuova privacy: ecco il commento dell'azienda

Di recente Audacity è stato accusato di essere uno "spyware" dai suoi utenti, in merito a un cambio di direzione nelle politiche relative alla privacy dell'apprezzato strumento open source di audio editing.

I cambiamenti hanno fatto storcere il naso a molti all'interno della community benché si tratti di un adeguamento delle politiche che già tantissime altre compagnie hanno adottato nel corso degli anni. Ovviamente, la notizia ha fatto molto più scalpore poiché si tratta di un software tradizionalmente open e le aggiunte sono giunte totalmente inaspettate, nonostante la recente acquisizione da parte di Muse Group.

Ma quali sono i passaggi che hanno suscitato tanto clamore nel pubblico? Ebbene, si tratta di alcuni dettagli relativi alla raccolta di informazioni sui sistemi che utilizzano il tool "per l'applicazione legale, contenziosi e richieste delle autorità (se presenti)".

La risposta dell'azienda non ha tardato ad arrivare, nella persona di Daniel Ray, direttore delle strategie di mercato di Muse Group che ha voluto tranquillizzare tutti affermando che "Riteniamo che le preoccupazioni siano dovute in gran parte a una formulazione poco chiara nell'Informativa sulla privacy, che stiamo ora rettificando [...] A breve ne pubblicheremo una versione rivisitata".

Stando a quanto dichiarato da Ray, Audacity e, per estensione, Muse Group non venderanno "NESSUN dato raccolto" né tantomeno verranno condivise tali informazioni "con terze parti. Punto e basta". Ray ha infine chiarito l'ultimo punto del nuovo regolamento privacy che cita la disponibilità di condivisione con le autorità. A questo proposito, Audacity condividerà tali informazioni, ovvero l'indirizzo IP anonimizzato, la versione del sistema operativo e il tipo di CPU, solo in seguito a richiesta formale di un tribunale.

Di recente anche Apple è stata al centro di una vicenda sulla raccolta dei dati degli utenti. Secondo quanto emerso, alcune compagnie cinesi avrebbero provato a bypassare l'App Tracking Transparency, ma ogni tentativo sarebbe stato rispedito al mittente.